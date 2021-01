KPK Døre og Vinduer i stor forandring

MORS:Det nye tillæg til bygningsreglement 2018, der indebærer skærpede energikrav til døre og vinduer, er netop trådt i kraft. Det har krævet større produktionsforandringer for flere af landets dør- og vinduesproducenter, og hos KPK Døre og Vinduer på Mors har man forberedt sig på ændringerne, siden kravene blev offentliggjort.

Det skriver KPK Døre og Vinduer i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, reglementet betyder, at der fra årsskiftet kun må monteres vinduer og døre i energiklasse A ved nybyg og renovering af helårshuse.

Det betyder konkret, at både virksomhedernes produkter og produktioner har skullet omstille sig til, at de fleste vinduer nu skal laves med trelagsglas i stedet for tolagsglas, som tidligere levede op til de gældende krav, lyder det fra KPK Døre og Vinduer.

Ifølge virksomhedens produktionschef Jacob Berg Nielsen har man gennem årene tilpasset sig stigende energikrav, men den sidste stramning har betydet større forandringer på fabrikken.

- Selvom det nok er de færreste, der har tænkt over konsekvenserne af det nye tillæg til bygningsreglementet, så har det haft en stor betydning for vores branche. Ansatte i samtlige produktioner i hele landet har skullet forholde sig til konsekvensen af de skærpede energikrav, og for klart de fleste af vores ansatte har det været blandt de største ændringer, de har været med til.

- Derfor er det også dejligt nu at være på den anden side af skiftet og se en produktion, der i den første måned efter tilpasningerne finder sig til rette med ændringerne i dagligdagen, siger Jacob Berg Nielsen i pressemeddelelsen.

Meget skal tilpasses

Konkret har det for KPK Døre og Vinduer krævet omstilling af alt lige fra produktion og planlægning til logistik og salg, og de fleste medarbejdere har derfor også fra januar skullet gøre tingene på en ny måde end tidligere.

- I praksis har vi ændret i dimensionerne i de trædele og aludele, vi producerer hver eneste dag. Og når man ændrer bare en millimeter ét sted, så er det rigtig mange dele, der skal tilpasses. Det har krævet meget både i forhold til planlægning, produktudvikling, tilpasninger i produktion og data, ombygning af maskiner, indkøring af nye værktøjer samt al salgsmateriale, der også skal tilpasses. Det svarer faktisk til, at vi har fået et helt nyt styresystem, som alle nu har skullet lære at arbejde i

- Men heldigvis har vi haft nogle utrolig dygtige medarbejdere hele vejen rundt i virksomheden, som i fællesskab har fået tingene til at lykkes. Derfor var vi også som planlagt klar de sidste uger op til jul, hvor hele setuppet skulle omstilles fra ende til anden, hvilket havde betydning for alle vores 250 medarbejdere, siger Jacob Berg Nielsen.

Arbejdspladser på Mors

KPK Døre og Vinduer omstillede hele produktionen i december måned, og de ansatte arbejder nu for alvor med de nye løsninger, som matcher de skærpede krav.

- Formentlig går der en del år, inden vi skal igennem en lige så gennemgribende proces igen. Men heldigvis kan vi nu glæde os over at have en virksomhed, der er klar til de næste år. Det er generelt et stort fokusområde, vi har, og vi arbejder hele tiden for, at vores udstyr og processer i produktionen er blandt det mest effektive.

- På den måde er vi sikre på også de næste mange år at kunne tilbyde dansk produktion og arbejdspladser på Mors, som er med til at beskæftige flere hundrede personer i lokalområdet, lyder det fra Jacob Berg Nielsen.