Kræfterne slap op for Mors-Thy-Skyum mod GOG

GUDME:Mors-Thy-Skyum skulle søndag afslutte den regulære sæson i U17-ligaen med en kamp på udebane mod GOG. Hjemmeholdet fra GOG havde allerede sikret sig 1. pladsen i rækken og den direkte billet til DM-stævnet, mens Mors-Thy-Skyum skal ud i kvalkampe for at komme med til DM-slutspillet. Udover at være oppe mod et stærkt GOG-hold, så var Mors-Thy-Skyum også presset på ressourcer. I går havde holdet nemlig spillet finale i elitecuppen, som blev vundet over Skanderborg. Derfor var der ikke mange kræfter i tanken, og selvom Mors-Thy-Skyum leverede en god præstation, så blev de løbet over ende til sidst. Mors-Thy-Skyum var fint med i 40 minutter af kampen, men til sidst tabte Mors-Thy-Skyum kampen med 25-36.

- Vi gav alt, hvad vi havde og knoklede hele kampen igennem, og vi kan bruge de 40 minutter til meget. Til sidst havde vi dog ikke flere kræfter tilbage, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

I kampens første halvleg fulgtes to hold ad, dog var GOG mest toneangivende og havde de fleste føringer. Mors-Thy-Skyum var dog langtfra blind passager i kampen. I defensiven tvang holdet GOG til at arbejde for deres mål, og i egen offensiv fik man skabt gode chancer. Til halvleg var Mors-Thy-Skyum bagud med 14-17.

I anden halvleg fortsatte Mors-Thy-Skyum med at give GOG svære betingelser. Mors-Thy-Skyum fik reduceret GOGs føring til et mål, men derfra satte kampen fra i går sig for alvor i Mors-Thy-Skyum-spillerne. I kampens sidste 20 minutter slap kræfterne op, hvilket gav GOG gode betingelser for at udbygge deres føring. Til sidst løb GOG fra Mors-Thy-Skyum, og udeholdet endte med at tabe med 25-36.

- Til sidste brændte vi lidt for mange chancer, og så blev vi bare straffet rigtig hårdt, siger Rune Lanng.

Kvalkampe forude

Med søndagens nederlag ender Mors-Thy-Skyum på en 3. plads i U17-ligaen. Det betyder, at holdet nu skal ud i kvalkampe for at kvalificere sig til DM-slutspillet. I den første kamp møder de Vejle, og den skal vindes, hvis Mors-Thy-Skyum skal kvalificere sig til DM.

- Jeg tror, at det bliver en jævnbyrdig kamp mod Vejle. Vi har jo mødt dem flere gange i sæsonen, og de har før givet os problemer, siger Rune Lanng.