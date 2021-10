Kræftpatient: Regionen sparer på dem, der ikke er så rapkæftet som mig

Jette Heldorf og ægtefællen Jens Andersen starter deres autocamper, når hun skal på sygehuset for at have kemo mod sin kræft. I 2019 fjernede Region Nordjylland befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil. Jette Heldorf er dog lykkedes med at få godtgørelsen tilbage, men regionen sparer på dem, der ikke er ligeså rapkæftede, siger hun. Foto: Bo Lehm