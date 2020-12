Kræser for kunderne: Julegaver og -lys for millioner

LEGIND:Der har været travlhed hos Jesperhus Feriepark de seneste par uger. Man har nemlig arbejdet ihærdigt på at få sendt 80.000 nissehuer og 40.000 julegaver til landets børnefamilier af sted.

De mange julegaver er sendt ud til børnefamilier i hele landet i forbindelse med lanceringen af Jesperhus’ julekalender-satsning “Dinos første Jul”, som kører på Youtube og i Jesperhus’ egen Film App i december.

I hver julegave er der to nissehuer, som er magen til den magiske nissehue i “Dinos første Jul”, én fysisk julekalender, hvor lågerne også hænger sammen med film-julekalenderen og fem børne-fribilletter til Jesperhus sæsonen 2021. Familierne har selv tilmeldt sig muligheden for at få den nye julegave.

- Vi satser stort på julen i år, og bruger over en million kroner på at sende julegaver ud og lave gratis film til børnene. Målet er at takke alle vores gæster og følgere for deres kæmpestore opbakning i 2020. Derudover tror vi tror på, at 2021 bliver et godt år. Derfor tør vi godt give den gas med de her ting, siger Peter Overgaard, der er direktør for Jesperhus.

Ekstraordinært juleåbent

For første gang i femten år holder, Jesperhus også juleåbent for feriegæster, hvor hele feriecenteret er pyntet op med julelys for næsten en halv million kroner.

- Det gør vi for at se, om vi kan forlænge sæsonen og det tegner foreløbigt positivt, påpeger Peter Overgaard.

Det er den lokale sportsklub HF Mors’ ungdomsafdeling, der har stået for pakningen af de 40.000 julegaver.