Kraftig blæst: Stor trailer væltet på hovedvej

THY/MORS:Først gik det galt på hovedvej 26 mellem Thisted N og Skinnerup mandag ved 13-tiden. En stor og tung mobilkran væltede om i grøften.

Få timer efter var den gal igen, også på hovedvej 26, men denne gang på Mors mellem Solbjerg og Sundby Mors.

Ved 15-tiden væltede en knap 10 meter lang og tre meter høj trailer omkuld på grund af blæsevejret.

- Der var voldsom blæst, da det skete, fortæller Allan Madsen, indehaver af Sundby Thy Autoophug.

Traileren fik skrammer, men ingen personer kom noget til. Foto: Bo Lehm

Det var et familiemedlem, der kørte med den lange og tomme trailer fra firmaet, da blæsten væltede traileren.

Bilen, der trak traileren, røg over i modsatte vejbane, men undgik at støde sammen med modkørende.

Ingen personer kom noget til, og med hjælp fra et autohjælpsfirma blev traileren løftet op, og mandag eftermiddag var Allan Madsen i gang med selv at køre traileren hjem - i roligt tempo. For det blæser stadig kraftigt.

Traileren har fået skrammer, og presenningen er delvist ødelagt, men den kan godt trækkes hjem.