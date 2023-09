Kroen var dækket op til den runde fødselsdag: Men så indtraf Fru Møhge-øjeblikket

Vi skal et år tilbage i tiden. Der var gjort klar til den helt store fejring, for man fylder jo kun rundt så sjældent. Lise Ganderup Sørensen fra Nykøbing på Mors havde inviteret gæster, lavet kaffe og kage samt booket bord på Feggesund Kro til lækker aftensmad.

- Jeg ville gerne gøre lidt ekstra ud af det, når min franske svigerdatter nu skulle fejre sin 60-års fødselsdag sammen med mig, fortæller Lise Ganderup Sørensen.

Hendes søn Lars Payne og svigerdatteren Gini Alberti havde taget den lange tur fra England, hvor de bor, til Mors for at besøge deres mor og svigermor.

- Lise er så sød og betænksom, så det er typisk hende at gøre noget særligt ud af fødselsdage, fortæller Gini Alberti.

Dagen forløb som den skulle, indtil det pludselig gik op for Gini Alberti, at der var noget galt.

- Jeg forstår ikke dansk, så jeg ved ikke, hvad Lise fortæller folk, men jeg kan høre, at hun er glad og taler om mig, så jeg tænker, at hun nævner min fødselsdag. Det er først sidst på eftermiddagen, hvor hun siger på engelsk, at det er min 60-års fødselsdag, at det går op for mig, at hun har taget fejl, siger Gini Alberti.

Det var nemlig kun Gini Albertis 59-års fødselsdag.

Ligesom i tv-serien Matador, hvor familien Varnæs fejrede Fru Møhges 100-års fødselsdag for blot at konstatere, at hun kun blev 90, blev det til et mindeværdigt øjeblik for gæsterne.

- Vi har grint utrolig meget over det. Vi kalder det min 60 minus et års fødselsdag, fortæller Gini Alberti.

Gini Alberti og Lise Ganderup Sørensen i kærlig omfavnelse til den såkaldte 60-minus-et-års fødselsdag. Privatfoto

Den rigtige runde fødselsdag

I august i år kunne Gini Alberti så fejre sin rigtige 60-års fødselsdag.

- Min bror havde arrangeret, at jeg skulle komme ned til en strand nær mit barndomshjem i Sydfrankrig. Her havde han inviteret de nærmeste, som var i området, til at komme og fejre mig.

I solens skær og med et glas prosecco og pizza fra det lokale pizzeria.

- Det var utroligt romantisk. Der var spredt et tæppe ud, der var puder, stearinlys og roser. Det var helt perfekt. Og hvor heldig er jeg lige at blive fejret to gange, fortæller hun.

Og noget tyder på, at der også bliver en tredje fejring.

- Min mand og jeg kommer til Mors i oktober for at besøge Lise. Hun plejer ikke at ville gå glip af noget, så hvis jeg kender hende ret, har hun arrangeret et eller andet, siger Gini Alberti.