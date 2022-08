Kulturmødegæster springer ud som grafikere: Vi er allerede let øvede

NYKØBING:Kom og lav dit eget stykke grafik - med hjælp fra blomster, blade og andet fra naturen.

Det var et af fredagens tilbud på Kulturvejen, der under Kulturmødet Mors er navnet på den vej, som til daglig bærer navne Gasværksvej.

Cecilie Enevold Andersen (til højre) stod for workshoppen på Kulturvejen.

En grafiker fra Hjørring, Cecilie Enevold Nielsen, åbnede her et grafisk værksted med en lille trykpresse og en god forsyning af blomster, blade og andre naturting til at lægge mellem et stykke papir og trykpladen med sort sværte.

Det var et populært tilbud, som ind i mellem var årsag til en del kødannelse på fortovet.

- Det er nummer to, jeg er i gang med, så jeg er allerede let øvet, lyder det med et grin fra en af "kunderne" i workshoppen, Annette Bak Pedersen fra Oddense i Salling:

Plantedele og andet fra naturen bliver lagt i pres mellem trykpladen og papiret.

- Men nej, jeg har aldrig før lavet grafik. Jeg syntes, det var spændende at prøve, og det er jo en ret simpel teknik.

Hun er taget til Kulturmøde sammen med Hanne Dahl Pedersen fra Skive - som også fik lavet sig et par naturtryk hos Cecilie Enevold Nielsen.

Annette Bak Pedersen er i øvrigt kommet til Kulturmøde for at finde inspiration til Træmuseet i Oddense, der formidler gamle traditioner for træbearbejdning. Her er hun er med i en brandinggruppe, der forsøger at skabe opmærksomhed om museet.

Naturgrafik på Kulturmødet.

Annette har været til Kulturmøde på Mors flere gange tidligere, og hun var også i Nykøbing på årets første kulturmødedag torsdag. Hanne har derimod aldrig været med før. Men de er begge begejstrede:

- Det er jo fantastisk. Og inspirerende....

Cecilie Enevold Nielsen er tilknyttet Hjørring Grafisk Værksted. Hun blev hyret til Kulturmødet med sin grafiske workshop af to musikere, Amanda og Mikkel, der også var at finde på Kulturvejen.