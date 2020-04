Kulturmødet 2020 udskydes ikke

NYKØBING:Det er endnu ikke afklaret, om der bliver en 2020-udgave af Kulturmødet Mors. Men hvis der gør, vil det finde sted på de planlagte og forlængst udmeldte datoer, 20.-22. august.

Det står fast, efter at bestyrelsen samledes efter påske og tog stilling til tre mulige scenarier i lyset af corona-situationen.

- En af mulighederne var udskyde mødet til ind i september, hvor der muligvis vil blive tilladt større forsamlinger. Men vi tror simpelthen ikke, at det vil være muligt for alle de mennesker, som Kulturmødet har truffet aftaler med, at finde plads i kalenderen til nye datoer. Derfor har vi udelukket den mulighed, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), formand for bestyrelsen for Kulturmødet Mors.

Og der endnu ikke valgt mellem de to resterende alternativer.

- Vi kan aflyse, sådan som Folkemødet har gjort. Eller vi kan optage og udsende debatter og kulturbegivenheder til streaming. Det er fristende at få noget for pengene, når nu vi har truffet aftaler med de medvirkende. Det har vi bedt direktøren og sekretariatet om at udarbejde et oplæg på, som vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde 29. april. Her vil vi træffe den endelige beslutning, siger Hans Ejner Bertelsen.