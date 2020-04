Kulturmødet afvikles i tre tempi

- Kulturmødet Mors 2020 er aflyst i det format, som vi kender det. Men særligt i år er samtalen om kunsten og kulturen vigtigere end nogensinde. Det er det, der samler os og giver ilt til det indre liv. I en tid, hvor statsministeren taler kunsten og kulturen op for åben skærm udkommer Kulturmødet Mors derfor i nyt format.

Sådan siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors, efter det møde i bestyrelsen, som skulle træffe afgørelse om afvikling eller aflysning af årets største kulturbegivenhed i Nordvestjylland.

Det bliver afvikling - i tre tempi. Første kapitel finder sted i forsommeren 2020, hvor Kulturmødet inviterer kulturlivets aktører til en online konference om fremtidens kulturliv. Clement Kjersgaard vil være vært.

Andet kapitel er et digitalt Kulturmødet Mors fra den 20. - 22. august med podcast, live-debatter og samtaler om kunst og kultur. Blandt samarbejdspartnere her kan nævnes ARoS, Kunsten og Utzon Center, Dansk Kulturinstitut, Arkitektforeningen og DR.

Måske publikum til efteråret

Endelig er der et tredje kapitel med en række sanselige kulturarrangementer på Mors i efteråret 2020, når regeringen igen tillader, at danskerne samles.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke kan mødes på Mors til august, men når det er sagt, så giver et digitalt Kulturmødet Mors os mulighed for at eksperimentere, komme ud til helt nye målgrupper, samle kulturaktører på tværs af lande og invitere internationale stemmer indenfor. Samtidig holder vi fast i, at kunst er fantastisk at opleve i fællesskab. Jeg glæder mig derfor helt vildt til at åbne døren til litteratursaloner, koncerter og meget mere på Mors til efteråret, siger Trine Bang.

Region Nordjylland støtter Kulturmødet. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) siger:

- Vi kan være stolte her i Nordjylland. Vi ser, hvordan nogle af vores flagskibe formår at tilpasse sig den nye situation og udkomme på nye og spændende måder. Naturmødet, Kunsten i Aalborg og nu også Kulturmødet Mors viser, at selvom Danmark er lukket ned, kan vi godt samles om emner, der er vigtige, siger Ulla Astman.

Glæder sig til det digitale

Formanden for Kulturmødet Mors, borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune, siger:

- Hvert år går vi i spænding og venter på, at Kulturmødet Mors skal finde sted. Hele øen summer af forventning, og vi ser frem til at byde de mange besøgende velkommen og sammen opleve den kæmpe folkefest, som Kulturmødet Mors er blevet til. I år vil jeg glæde mig til at følge begivenheden digitalt. Det bliver ikke det Kulturmødes, som vi kender, men jeg er sikker på, at der venter gode oplevelser, som vi nu kan dele med resten af Danmark, siger Hans Ejner Bertelsen.