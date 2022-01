Kulturmødet er tilbage i fysisk form og bliver større end nogensinde: - Vi har ingen plan B

MORS:Efter to år med corona og nødløsninger, vender Kulturmødet Mors tilbage for fuld udblæsning i 2022.

Det skriver Kulturmødet i en pressemeddelelse.

Kulturmødet, der vender tilbage til sin fysiske form, løber i år af stablen mellem torsdag den 25. august til lørdag den 27. august.

Forberedelserne er i fuld gang, og der er netop åbnet for, at kunstnere, kreative ildsjæle og organisationer kan byde ind med indhold til programmet for Kulturmødet 2022.

- Interessen for at være en del af Kulturmødet 2022 er allerede rigtig stor og planlægningen godt i gang, siger direktør for Kulturmødet Trine Bang.

- Nu glæder os til at høre fra kulturlivet de kommende måneder. For én ting er sikkert: I år planlægger vi et stort fysisk møde på Mors, hvor vi kan mødes om kunsten og kulturen. Vi kører ikke med en plan b, understreger hun.

Og Kulturmødet glæder sig til igen at invitere tusinder til Mors, der i 2019 havde omkring 30.000 besøgende.

- Vi har brugt de sidste to år på at skabe nye partnerskaber og udkomme i alternative publikumsformater. Det har vi fået rigtig meget ud af, og vi har gjort os nogle værdifulde erfaringer. De erfaringer bringer vi nu ind i vores planlægning. Det giver os et frisk blik på Kulturmødet og er med til at sparke til en spændende udvikling, udtaler Trine Bang.

Fem samtalespor

Samtaleprogrammet bliver i år indrammet af fem temaspor.

Kulturmødet ønsker at afspejle, at vi står i en tid, hvor den gamle verden er under forandring, og den nye verden stadig står åben. Både hvad angår en grøn fremtid, men også på større samfundsspørgsmål som fx opbrud i magtstrukturer, kønsidentitet og polarisering i den demokratiske samtale.

Temasporene er: Næste generation, Samfund og demokrati, Publikums- og forretningsudvikling, En grøn fremtid og Fremtidens teknologi- og medievirkelighed.

Særligt temaet ”Næste generation” fylder allerede meget i udviklingen af 2022 udgaven.

Nyt ungeområde

Kulturmødet har helt fra begyndelsen haft fokus på unge stemmer, og i 2019 blev der åbnet for en overnattende ungecamp med 200 unge fra hele landet, ligesom Kulturmødet prioriterede mindst én ung stemme i paneldebatterne.

Det er den udvikling, Kulturmødet står på skuldrene af, og som man ønsker at fortsætte.

- Vi har i mange år præsenteret et ungeområde ved kulturfjorden, som bare er vokset og vokset. Det vil vi gerne, at det skal gøre endnu mere, ligesom vi gerne vil have de unge tættere på Kulturmødets hjerte. Vi flytter derfor teltpælene og åbner et nyt ungeområde, der bliver placeret tættere på Kulturmødets hovedscene. Vi tror på, at det styrker koblingen mellem generationer, inspirationer og viden og så giver det masser af plads til at vokse de næste år, fortæller direktør for Kulturmødet, Trine Bang.

I år udvides Kulturmødets program til også at gælde lørdag aften. Kulturmødet er gratis for deltagere. Nye navne offentliggøres løbende.