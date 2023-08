Kulturmødet får en aktiv partner

NYKØBING:Kulturmødet Mors har indgået et nyt partnerskab med Kulturens Analyseinstitut, der skal bidrage som facilitator, debattør og med ny viden på kulturområdet.

Kulturens Analyseinstitut er et uafhængigt institut, der skal skabe og formidle viden om kulturens betydning i samfundet. Instituttet blev i august 2022 etableret som en offentlig, selvejende institution under Kulturministeriet.

Som del af partnerskabet med Kulturmødet Mors vil Kulturens Analyseinstitut fremlægge ny viden om kulturens betydning, invitere på aftensaloner, der samler op på dagenes debatter og holde åben redaktion, hvor kunstnere, politikere og kulturpersonligheder bliver interviewet.

- Det er helt oplagt for Kulturens Analyseinstitut at samarbejde med Kulturmødet Mors, og vi glæder os meget til at bidrage både som deltagere i paneldebatter og som værter for diskussioner om kulturen. Kultur er heldigvis blevet en vigtig del af den offentlige samtale, når det handler om de store dagsordner, og det er netop vores opgave at undersøge kulturens betydning i samfundet. Så vi er både stolte og glade for partnerskabet med Kulturmødet Mors, der kan være med til at rette den politiske opmærksomhed på kulturens betydning, siger Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut.

Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors, er også glad for partnerskabet:

- Det er et perfekt match. Kulturmødet har i et årti taget pulsen på aktuelle temaer i kunst- og kulturlivet og er branchens årlige samlingspunkt, og med Kulturens Analyseinstitut får vi en partner, der kan bakke kulturens vigtighed op med solid viden, og som fortsætter samtalen om kulturens værdi året rundt, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Kulturmødet foregår i dagene 24.-26. august.