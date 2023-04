Kulturmødet får million fra finanslov

Torsten Schack Pedersen, Venstre: ”Kulturmødet på Mors er en national begivenhed med stor betydning for Mors. Jeg er derfor meget tilfreds med, at det i en stram finanslovsaftale er lykkedes at finde en økonomisk håndsrækning, som ønsket fra kommunen og regionen."

Jeppe Søe, Moderaterne: ”Nogle siger der er for mange folkemøder. Jeg mener modsat, at folk mødes for lidt. Kulturmødet på Mors tager et område op, som betyder alverden for os alle, men som vi generelt taler for lidt om. At samle kulturen på den fantastiske Limfjords-ø er derfor rigtigt set. Og nu sikret.”

Simon Kollerup, Socialdemokratiet: “Det glæder mig meget, at der afsat midler til at støtte Kulturmødet Mors. Kulturmødet danner ramme for kunst og kultur, og det er fantastisk at se hvordan kulturmødet er et samlingssted for kunstnere, meningsdannere og borgere.”