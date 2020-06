Kulturmødet får tre millioner kr. til børn

MORS:Tre millioner kroner over de næste tre år. Med denne donation støtter Nordea Fonden op om Kulturmødet Mors, der mandag 8. juni afvikler første del af en tretrinsraket for Kulturmødet Mors 2020.

Det vil ske i lyset af corona-situationen og i form af en tre timer lang digital seance, som afvikles fra København med Clement Kjersgaard som vært. Men Nordea Fondens tildeling vil først blive aktuel fra næste år og vil sigte på at skabe en del af Kulturmødet med børn og unge som målgruppe.

- Fondens uddeling giver mulighed for at sætte større fokus på børn, unge og frivillige. Det betyder blandt andet, at i 2021 åbner Børnenes Kulturmøde. Her vil vi samle Kulturmødets børneaktiviteter i et kreativt univers, som bliver skabt i tæt samarbejde med alle skoler på Mors, siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors i en pressemeddelelse.

De unge får lov

Kulturmødet vil stille sig i spidsen for skabe nye ungefællesskaber lokalt. Målet er, at unge i løbet af 2020-2022 præsenterer 25 forskellige kulturarrangementer lavet af de unge selv. Det kan være musik-arrangementer, debatarrangementer, fællesmiddage og meget andet. Det skal være de unge selv der udvikler arrangementerne. Kulturmødet stiller et venue, teknik, kommunikationskanaler og projektsparring til rådighed for lokale unge, der ønsker at lave et arrangement til andre unge.

- Mors har et helt enormt potentiale for at skabe kunstneriske miljøer. Vi ser spirende ungemiljøer med stor virkelyst og børn og skoler, som har taget Kulturmødet til sig og arbejder med kunst hele året. Alt det vil vi være med til at udvikle endnu mere og støtte op om. Der er heller intet Kulturmøde uden frivillige. Derfor vil vi også gå forrest med et frivilligprogram, hvor vi lykkes med at engagere morsingboerne på tværs af alder, køn, interesse og ressourcer, siger Trine Bang.

Kan tiltrække storsponsorer

Nordea Fonden har med de tre millioner kr. ønsket at fremme det levende kulturliv på Mors.

- Med donationen får vi nu mulighed for at realisere mange af vores drømme for de næste år. Det glæder jeg mig til. Jeg er stolt over, at Kulturmødet Mors er blevet så attraktiv, at vi kan tiltrække så store donationer. Det er med til, at vi fortsat kan være relevante og sikre kvalitet, siger Hans Ejner Bertelsen, bestyrelsesformand for Kulturmødet og borgmester i Morsø Kommune.

Andet kapitel af dette års møde bliver Kulturmødet digitalt fra den 20. - 22. august, de samme dage, som Kulturmødet Mors ellers var planlagt til. Det bliver med podcasts, live-debatter, kunstøjeblikke og samtaler om kunst og kultur med mere. Tredje kapitel er et efterårsprogram på Mors under overskriften ”Sammen igen”. Programmet byder på forfatteraftener, fællesspisning med samtalemenu, poetiske samtaler, foredrag for filmelskere og klassisk musik i verdensklasse, lover arrangørerne.