Kulturmødet gik til jazz

NYKØBING:Jazz og motion er sjældent forbundet, måske med undtagelse af Marguerite Vibys ældgamle revyvise om jazzballet. Men det blev de to begreber noget så eftertrykkeligt lørdag og søndag på Kulturmøde Mors.

Ikke færre end 100 jazzelskere havde hver af dagene løst billet til arrangementet "Gå med jazz", der skyldes JazzDanmark, en organisation, som har til opgave at udfordre, udvikle og styrke den danske jazz i Danmark og udlandet.

Arrangørerne havde sat dem stævne ved Østerspigen på Ørodde. Her blev de delt op i fire grupper, og efter en øl at styrke sig på sendt på gåtur med guide. Her skulle de så i en turnus på halvanden time frekventere fire delmål, hvor der ventede levende jazz.

- Vi har aldrig spillet så flot et sted, sagde Alberte Svenningsen med ryggen til Østerstrand.

Nordjyske fulgte gruppen, der blev ledet af Camilla Juul. Hun gik målbevidst mod fjorden, og på strandengen ud for Danhostel Nykøbing stod Alberte Svenningsen klar med sin kvintet. Et ensemble af tidligere og nuværende konservatorie-studerende fra Aarhus. Kapelmesteren er dog født i Fjerritslev, og hun medbragte mand og sin halvandet år gamle datter Clara, som noget af musikken var skrevet til og om.

Alberte Svenningsen førte an på sin tenorsaxofon i med- og modspil med basunisten Jonathan Bruun Meyer, vibrafonisten Viktoria Søndergaard og rytmegruppen med bassist Samuel Kiel og trommeslager Gustav Hagelskjær.

- Her er en duet, som jeg har skrevet til Viktoria og mig. Der er noget tostemmighed i at blive mor og få et barn, sagde Alberte Svenningsen.

De fjerlette toner svævede ud over den blikstille fjord iblandet enkelte disharmoniske honk. Publikum nød det musikalske pitstop i fulde drag, og efter omkring et kvarter var det tid at bryde op og opsøge næste koncert, som kunne være duoen Kongklave, solisten Erik Lunde eller trioen Kemaca Kinetic.

Rikke Bjørn Albertsen havde haft en lignende oplevelse i en svensk skærgård.

Deltager Rikke Bjørn Albertsen fra Aarhus havde for nylig på en sejltursferie i den svenske skærgård oplevet musik i naturen.

- Jeg elsker, når det er unge mennesker og især kvinder, som komponerer. Det er fantastisk, sagde hun.