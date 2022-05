Kulturmødet Mors: Lokal opbakning større end nogensinde

MORS: Hos det lokale erhvervsliv er der ingen tvivl om, hvad Kulturmødet betyder for Mors. Derfor mærker Kulturmødet et stort engagement blandt de lokale erhvervsdrivende som aldrig før.

Det skriver Kulturmødet i en pressemeddelelse.

- Det er mit fjerde år som direktør for Kulturmødet, og vi har i alle år haft et virkelig godt samarbejde med utrolig mange erhvervsdrivende. Men i år er noget særligt. På min tur rundt til virksomhederne mærker jeg, at de i langt højere grad vil være med, og det er simpelthen fantastisk, siger Kulturmødets direktør Trine Bang i pressemeddelelsen.

Tidligere på året løftede Kulturmødet sløret for et helt nyt unge-område, og en længe ventet forlængelse af åbningstiden, så lørdag aften bliver en del af dagene i august. De nye tiltag giver et mere skarpt og omfavnende Kulturmøde, og de lokale kræfter kan allerede se folkefesten for sig.

- Når vi slutter af med en stor koncert lørdag aften, så er det fordi, at vi sidste år prøvede det af med de to koncerter med Rasmus Bjerg og The Savage Rose. Det var magisk at se, hvad der sker, når vi træder sammen i et fællesskab omkring Folkescenen. Det er det, som vi gerne vil gentage i år, men navnet må I vente lidt på endnu, siger Trine Bang med et smil på læben.

Det er niende gang, at Kulturmødet Mors løber af stablen. I år foregår det fra torsdag 25. august til lørdag 27. august. Der venter publikum mere end 500 arrangementer med debatter, koncerter, film, forfatteraftener, foredrag og fællessang.

- Den store opbakning er helt afgørende for, at Kulturmødet kan vende tilbage med fuld styrke med et slagkraftigt program, og for det er vi meget taknemmelige for opbakningen, siger Trine Bang, og understreger samtidig, at hun håber at flere vil støtte op.

- Det er stadig muligt at blive en del af årets Morsø-partnere. Det er bare at skrive en mail eller gribe knoglen, siger hun.