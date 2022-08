Kulturmødet på kornet: Grauballemandens gourmetmiddag

NYKØBING:Luksushavregrød må man kalde det. Grauballemandens sidste måltid, før han små 300 år før Kristi fødsel så brat og brutalt fik snittet halsen over og blev smidt i en mose nordøst for Silkeborg, hvor han blev fundet som moselig i 1952.

Det er i hvert fald ikke nogen helt almindelig havregrød, de serverer i Kornets Hus på KulturVejen under Kulturmødet Mors 2022.

- Foruden spelthavren, som vi selv valser, er der æble, honning, salt, hasselnøder og brændenælder i Grauballemandens gryde. Det var vildt, hvad vi lavede og uddelte af portioner i går, siger Janis Hunter, frivillig i Kornets Hus fredag middag.

Smagsprøve på havregrøden.

Det er som nogle bekendt Nordjyllands nye oplevelsescenter for korn, mad og aktiviteter for hele familien. Det holder til i et fornemt, arkitektbelønnet hus i Hjørring og er med i Nykøbing for at gøre opmærksom på sig selv, og fordi korn også er kultur.

- Vi var helt stressede, da elever fra to 2. klasser var forbi, og alle eleverne skulle prøve at lave havregryn på vores lille valse. Vi vil gerne vise de utallige kornsorter, der findes. Korn er det vigtigste fødemiddel i verden, selv om vi herhjemme foretrækker at lade det gå gennem en gris eller en ko, før vi spiser det. Vi kan jo bare se, hvor bekymret man blev på verdensplan, da Ukraines store korneksport pludselig var truet af krigen, siger Svend Klinkby, der også er frivillig i Kornets Hus.

Marie og Kristine, elever på Svankjær i Thy, fletter kornaks til den store guldmedalje.

Men korn kan ikke bare spises. Ved et bord på standen sidder Marie og Kristine og fletter kornaks til noget, de ikke helt ved, hvad enden bliver på. Men fint ser det ud.

- Vi fik en invitation til at deltage i Kulturmødet fra Ung Kult. Vi bor og går på hf på Svankjær i Thy, hvor vi arbejder med bæredygtighed, klima og natur. Men det er bare fordi, det er sjovt, at vi sidder her og fletter, siger Marie.