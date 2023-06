Kulturmødet præsenterer ambitiøst nordisk program

NYKØBING: Med en samlet støtte på 3,9 millioner over tre år fra A.P. Møller Fonden bringer Kulturmødet samtalen om nordens betydning helt ind i kernen af kulturdebatten. Det skriver Kulturmødet i en pressemeddelelse.

- Vi er en national begivenhed, som tager globale dagsordener som ligestilling, klima og sundhed op. Det føles helt naturligt at række ud til vores nordiske nabolande, som vi deler meget med i ånd og historie. Vi tror på, at Norden spiller en kæmpe rolle for vores fremtid, siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors.

Den alternative svenske popmusiker Lucky Lo gæster Kulturmødet på Mors. Pressefoto/Kulturmødet

Med mere end 45 kunstnere, forskere, kulturaktører og unge stemmer, får Norden en helt central plads i programmet. Oplev blandt andre Lucky Lo, Teitur, Aarhus Jazz Orchestra & VIIK.

Publikum kan også se frem til inspirerende samtaler med forfatterne Einar Már Guðmundsson, Niviaq Korneliussen, journalist Åsa Linderborg, den verdenskendte geolog og forfatter Minik Rosing, den svenske ambassadør Charlotte Wrangberg, samt Norges store filminstruktør Joachim Trier. Arkitektur-entusiaster kan se frem til arkitektur-journalist og tv-vært Mark Isitt og grundlæggeren af Snøhetta, Kjetil Thorsen.

Stærk nordisk nerve

Det er erfarne kræfter med dyb kærlighed til det nordiske. Blandt andre Lise Bach Hansen, der til dagligt leder International Forfatterscene på Det Kongelige Bibliotek, og er gæstekurator på en række samtaler. Hun står bag flere imponerende kultursamarbejder i Norden.

- Vi kommer fra velfærdssamfund, hvor vi er firstmovers på store dagsordener som ulighed, bæredygtighed og ligestilling. Netop nu, hvor der er krig i Europa, og hvor klimakrisen kræver handling, er der endnu mere grund til, at vi lærer hinandens meningsdannere at kende, siger Lise Bach Hansen.

Den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson kommer også til Kulturmødet på Mors. Pressefoto/Kulturmødet

Næste generation har også ordet i samarbejde med talerskolen Røst, når 12 unge nordiske talere fra seks nordiske lande gæster Kulturmødet med personlige taler om håb, frustrationer og drømme.

- Vi vil være kendt som et nordisk forsamlingshus for unge, udtaler direktør Trine Bang.