Kulturmødet: Vi var større end nogensinde

NYKØBING:Alle arrangementer var gratis og langt de fleste uden krav om billet. Og som sædvanlig var der heller ikke nogen tælleapparater ved indgangen til Kulturmødet Mors.

Derfor er det selvfølgelig, hvad der hedder et kvalificeret gæt, når Kulturmødet udråber 2022-udgaven af begivenheden til den hidtil største. Og når man oplyser, at der har været 32.000 gæster i løbet af de tre dage i sidste uge.

- Det bygger på indmeldinger fra politi, beredskab og andre, der vurderer, hvor mange der er på pladserne. Og så kan vi se, at der i år er blevet spist mere end nogensinde før, der er mere skrald og der er blevet parkeret mere og overnattet mere, fortæller Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors.

Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors Foto: Per Bille

På den baggrund er 32.000 altså det bedste bud på antallet af besøgende til den niende udgave af begivenheden. Og ifølge direktøren et ret konservativt bud.

- Men det er klart, at vi ikke kan sige, i hvor høj grad der er tale om unikke brugere, eller om det er de samme, der kommer flere dage, siger hun.

Lørdag kunne noget

Ligesom tidligere år blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt nogle af deltagerne. Når resultatet af den foreligger, vil man kunne sige mere om bl. a. aldersfordelingen blandt gæsterne - og hvor i landet, de kommer fra.

Men formentlig har Kulturmødet tiltrukket flere morsingboer og andre fra lokaleområdet lørdag. I stedet for at slutte lørdag eftermiddag var programmet i år udvidet med bl. a. et koncerter lørdag aften.

Kulturmødet var i år udvidet til lørdag aften med et musikprogram på Kulturpladsen - og senere på Ung Kult-pladsen. Foto: Per Biille

- Vi har jo ikke nået at evaluere det, så jeg kan ikke sige, hvordan det ser ud næste år. Men jeg kan bare sige, at det var en rigtig god dag. Der kom rigtig mange i løbet af dagen, og der var fuld plads til afslutningen, hvad der ikke plejer at være. Også til koncerten med Katinka var der run på. Så det var rigtigt regnet ud, at lørdagen kunne noget, også fordi det er der, folk har fri, siger Trine Bang.

- Nu går vi så tilbage i sekretariatet og tager bestik af situationen. Men jeg tror ikke, at der var nogen, der syntes, at lørdag aften ikke var en god oplevelse, tilføjer hun.

Ung Kult løftede opgaven

Kulturmødet blev også udvidet i en anden forstand - nemlig med nye lokaliteter til nogle af de tre dages begivenheder. Den største nyskabelse var det nye område for de unge bag Kulturpladsen, etableret i samarbejde med den lokale forening Ung Kult.

- Vi har investeret i den nye plads med strøm, vand og så videre, så den kan bruges som festivalplads året rundt. Vi inviterede Ung Kult til at prøve kræfter med området, og den opgave har de virkelig løftet. Selvfølgelig har vi sparret med dem og hjulpet på alle måder. Men de har været idérige og ansvarsfulde - præcis som vi havde drømt om. Det er virkelig godt gået, siger Trine Bang.

Festivalstemning på Kulturpladsen. Foto: Per Bille

Ifølge direktøren har der i det hele taget været flere unge til Kulturmødet end nogensinde før:

- Jeg bliver så glad, for jeg er sikker på, at det sætter sig som en stolthed hos de unge. At de kan sige, det her sker, der hvor jeg bo, siger hun.