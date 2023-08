Kulturmødets jubilæumsudgave blev også rekordstort

Op mod 35.000 besøgende lagde vejen forbi jubilæumsudgaven af Kulturmødet Mors.

Det er vurderingen fra arrangørerne lørdag eftermiddag, den sidste af de tre Kulturmøde-dage. Og dermed har arrangementet endnu en gang sat rekord.

Gæsterne har kunnet deltage i mere end 500 arrangementer, fordelt på 18 scener. Og programmet har favnet vidt - sådan som det har været tilfældet i alle de 10 år, Kulturmødet har eksisteret.

Men som noget nyt har Kulturmødet i år haft et nordisk fokus med deltagelse af et stort antal kunstnere fra alle de nordiske lande. Det har været muligt takket være en bevilling fra Nordisk Kulturfond, som også støtter Kulturmødet de næste to år.

Søren Huss gav to koncerter sammen med strygerensemblet Who Killed Bambi - og mødte folk i flere sammenhænge på Kulturmødet. Foto: Bo Lehm

Men direktøren for Kulturmødet, Trine Bang, håber, at det nordiske fokus også vil blive en del af Kulturmødet efter denne periode:

- Det er vores ønske, at Kulturmødet i fremtiden skal blive et nordisk forsamlingshus, hvor kunstens og kulturens personligheder fra hele Norden mødes hvert år i august. For hvis Norden for alvor skal føles nærværende for os, der bor her, så handler det om at skabe inspirerende og folkelige mødesteder for samtaler på kryds og tværs af landegrænser, siger Trine Bang.

Hun betegner 2023-udgaven af Kulturmødet som "det bedste jubilæum, vi kunne ønske os":

"Morsingboen, der blev alle bankrøveres skræk" var titlen på et af lørdagens arrangementer - om en morsingbo, der endte som politimand i Kansas City i USA. Foto: Bo Lehm

- Det er lykkedes på så mange parametre, så jeg er utrolig glad. Jeg har indtryk at, at opbakningen fra de lokale er større end vi har set før. Og samtidig er der stor opbakning fra både kulturlivet og fra det politiske niveau. Så det er lykkedes rigtig godt i år at gøre Kulturlivet som en begivenhed, der både er lokalt forankret som en folkelig festival og samtidig relevant på nationalt plan. Kulturmødets DNA er jo, at vi kan levere samtaleindhold, som kan inspirere dansk kunst- og kulturliv, og samtidig kan vi bringe kunst i høj kvalitet helt tæt på, siger Trine Bang.

Hun nævner sangeren og musikeren Søren Huss som en kunstner, der både har givet to koncerter i en stopfyldt Nykøbing Kirke, deltog i to samtaler - og samtidig gik rundt på pladsen og talte med folk.

- Folk var jo dybt bevægede efter de to koncerter. Og samtidig er han her i to dage. Det har være en stor oplevelse for alle.

"Fællessang og den grønne omstilling" var titlen på et fællessangsarrangement med Annete Prehn og Jacob Vestager Tybjerg. Foto: Bo Lehm

Ud over Norden, som har været et overordnet fokus, har kulturmødet i år haft fem temaspor. Et af dem har været den grønne fremtid, repræsenteret bl. a. på den sidste Kulturmødedag med et arrangement med Annete Prehn og Jacob Vestager Tybjerg om "fællessang og den grønne omstilling".

- Det er vigtigt for os at tale kunsten og kulturen ind i nogle samfundsrelevante dagsordener, for at vise, at kulturen betyder noget, siger Trine Bang.

Kulturmøde Mors lørdag