Kun få billetter til salg: Intimforestilling skal på landsturné igen

NYKØBING:Med fem forestillinger i det ny teaterhus på Limfjordsvej varmer Limfjordsteatret op til en tætpakket turné med ”Træt Lever og Tungt Hjerte”.

Det bliver den fjerde landsdækkende turné med den anmelderroste og efterspurgte musikalsk forestilling, der er bygget over den amerikanske singer-songwriter Tom Waits’ musik og tekster - oversat, gendigtet og fortolket af Limfjordsteatrets sanger og skuespiller Lasse Popp. Med whiskyhæs stemme fører han publikum igennem et tåget døgns hudløse virvar af drømme, minder og anger, mens han fortæller en slags kærlighedshistorie. Med sig på scenen har han de to musikere Kim Fast Jensen og Bastian Popp.

”Træt lever og tungt hjerte” var oprindelig tænkt som en event i forbindelse med Kulturmødet Mors 2015, hvor den blev opført i lokale butikslokaler. Men modtagelsen var så overvældende, at den blev taget op igen, og den har siden været en af Limfjordsteatrets mest turnerende forestillinger med over 100 opførelser til dato.

Konceptet har altid været en intimforestilling. Publikumsgrænsen er som udgangspunkt sat ved 30 personer og forestillingen spiller helst på utraditionelle spillesteder. Det har ført trioen omkring en nedlagt banegård, et øldepot, en hotelfoyer, værksteder, tøjbutikker, private dagligstuer og meget andet.

Forestillingen spiller fem gange på Limfjordsteatret 13.-15. samt 24. januar samt i Thisted 10.-12. marts. Der er få ledige billetter tilbage.

Alt i alt opføres den 45 gange rundt om i landet de kommende måneder.