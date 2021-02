Kun syv smittede på Mors den seneste uge

THY-MORS:Der har kun været registreret syv nye smittetilfælde på Mors i den seneste uge, fra 25. januar til 1. februar. Det viser den aktuelle opgørelse over covid-19 fra Statens Serum Institut, som Morsø Kommune offentliggør en gang om ugen.

Det giver et incidenstal på 34,6, altså antal smittede per 100.000 indbyggere. Tallene viser, at det går den rigtige vej for Mors, idet smittetallet ugen før var på 17. Alle syv smittetilfælde henregnes til postnummer 7900.

I Thisted ser det mindre positivt ud. Her var der i samme uge 46 nye smittetilfælde og et incidenstal på 106,0. Thisted Kommune offentliggør ikke tal for den geografiske fordeling på postnumre.

Skive Kommune ligger mellem de to norvestjyske kommuner med et smittetal på 25 nye tilfælde og en incidens på 54,6.