Kun ét bud på toldbygningen

NYKØBING MORS: For anden gang har Morsø Kommune haft den gamle toldkammerbygning på havnen i Nykøbing udbudt til salg. Tirsdag udløb fristen for at byde, og denne gang lå der kun ét købstilbud.

- Vi vurderer nu den medsendte projektbeskrivelse og derefter forelægges projektet og buddet for økonomiudvalget 30. november, oplyser Pia Thybo, specialist i Morsø Kommunes sekretariat.

Da toldbygningen første gang blev udbudt til salg i sommer, kom der to bud. Det ene kom fra erhvervsmanden Jens Holmgaard Pedersen og en forretningspartner, der bød på bygningen med den erklærede hensigt at bevare huset som ramme for Morsø Turistbureau.

Den bevaringsværdige bygning har de seneste mange år huset Morsø Turistbureau, som ved et salg skal fraflytte lokalerne.

Begge de to bud blev dog forkastet af økonomiudvalget, der havde sagen på dagsordenen 23. august. Et flertal i udvalget besluttede at sende salget af den kommunalt ejede bygning ud i en ny udbudsrunde. Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) sagde dengang til Nordjyske:

"Samtlige tilbud blev forkastet, fordi vi finder, at de ikke er tilstrækkeligt belyst, for at vi kan vurdere kvaliteten af dem . Vi synes ikke, vi kan læse ud af de tilbud, der er sendt ind til os, hvad det er for en kvalitet, der ligger i dem."

Jens Holmgaard Pedersen har siden oplyst, at han og Henrik Markussen ikke ville byde på bygningen i anden budrunde.

Det påtænkte salg af toldbygningen har affødt massive protester fra mange borgere på Mors, og der blev i sommer iværksat en underskriftindsamling til fordel for at bevare turistkontoret i den fine bygning på havnen.