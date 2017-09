Kunder stod i kø til ny Spar

NYKØBING: Den røde løber var rullet ud, da Spar-kæden lørdag morgen åbnede ny butik på Fruevej der, hvor Kiwi før lå.

Og et halvt hundrede mennesker var mødt op til udsigten til gode tilbud og gratis morgenmad. Benny Lund, Thomas Jensen og Jens Furbo fra henholdsvis Nykøbing og Ejerslev var blandt de mange fremmødte.

- Jeg bor lige overfor og har da fulgt med, hvad der sker her. Jeg handlede før i Kiwi, men jeg skal da og se, om der er noget, som frister, lød det fra Thomas Jensen inden, at dørene blev slået op.

Butiksåbningen blev markeret ved, at den røde snor blev klippet af to Spar medarbejdere. For snoreklipningen stod Kristina Farsinsen og souschef Helle Pedersen. Begge er tidligere Kiwi medarbejdere og velkendte ansigter i lokalområdet.