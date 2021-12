Kvinde dømt for at tie om indtægter

MORS:En midaldrende kvinde fra Mors er ved retten i Holstebro blevet idømt seks måneders fængsel i en sag, hvor hun stod tiltalt for at have fortiet oplysninger om indtægter over for sin hjemkommune.

Ifølge anklageskriftet fik kvinden uberettiget udbetalt 384.383 kroner i sygedagpenge, ledighedsydelse og flexløntilskud. Udbetalingerne foregik i perioden 2015-2017.

Bolette Nørbjerg, der var anklager i sagen, oplyser, at dommen på seks måneders fængsel blev gjort betinget på vilkår af, at kvinden modtager psykiatrisk behandling.

- Hun har været undergivet en personundersøgelse ved Kriminalforsorgen, oplyser anklageren.

Bolette Nørgaard oplyser videre, at det blev lagt til grund for dommen, at kvinden havde haft indtægter sideløbende med de sociale ydelser, blandt andet ved salg af hundehvalpe og brugte genstande, det sidste i et omfang, så det blev vurderet som erhverv.

- Det må man ikke uden at sige noget til kommunen, så de har mulighed for at modregne i ydelsen eller måske ligefrem revurdere, om man er berettiget til noget, siger anklageren og tilføjer:

- Det, der er det strafbare, er i første omgang, at man fortier de her oplysninger, altså at man kommer med urigtige oplysninger til kommunen. Man skal altid være meget opmærksom på at fortælle kommunen eller a-kassen, hvis man har indtægter ved siden af sociale ydelser.

Kvinden udbad sig betænkningstid i forhold til, om hun ønsker at anke dommen.