Kvinde fik hovedskader efter styrt på knallert: Fløjet med helikopter til Aalborg

SEJERSLEV:En knallert kom lørdag aften kl. 18:15 ud for et solouheld på Skranderupvej, oplyser Thisted Politi.

Knallerten blev ført af en 36-årig mand, der transporterede en 36-årig kvinde som passager bagpå, da de pludselig væltede.

Politiet ankom til stedet og kunne konstatere, at den 36-årige mand var påvirket af alkohol, og han blev taget med til sygehuset i Thisted for at få udtaget en blodprøve. Knallerten blev desuden beslaglagt til undersøgelse for, om den kan køre hurtigere end det tilladte.

Kvinden, der ikke var iført styrthjelm, slog hovedet ved styrtet og blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg til behandling for sit hovedtraume.

Politiet har ikke yderligere oplysninger om kvindens tilstand, men bekræfter, at begge involverede er fra Mors.