Kvinde filmede politiet fra sin bil

NYKØBING:I forbindelse med, at politiet var talstærkt til stede i Nykøbing onsdag formiddag på grund af et gasudslip, observerede en af betjentene en bil, der flere gange kørte forbi stedet. Kvinden bag rattet holdt en mobiltelefon ud af førervinduet, imens der blev kørt forbi i lav fart.

Det var ikke muligt for politiet at standse bilisten, men hun blev efterfølgende sigtet telefonisk og erkender forholdet. Kvinden, der er i tresserne og fra Nordmors, kan imødese en bøde for at bruge håndholdt telefon under kørslen, oplyser Lokalpolitiet i Thisted.