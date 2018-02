Kvinde gemte på et halvt kilo hash

NYKØBING: Onsdag fik en 50-årige kvinde, som er en gammel kending af politiet, besøg af netop ordensmagten i sit hjem i Nykøbing.

Ved en efterfølgende ransagning blev der fundet cirka 500 gram hash foruden diverse udstyr til at klippe stykker af klumpen.

Derfor blev kvinden sigtet for den paragraf om euforiserende stoffer, som handler om at ville sælge stoffet.

En uge før var politiet i øvrigt en tur forbi arresten i Nykøbing, hvor en narkohund fandt 0,5 gram hashmix i en celle, som i øjeblikket bebos af en 21-årig mand.

Hos politiet ønsker man ikke at sige, hvordan de kom på sporet af, at der skulle være hash de to steder.