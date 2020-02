Kvindelandsholdet i håndbold spiller på Mors

NYKØBING:Mors-Thy Håndbolds hjemmebane Sparekassen Thy Arena Mors går fra blå til rød og hvid, når kvindelandsholdet i håndbold 29. marts spiller testkamp mod Brasilien. Det er første gang i nyere tid, at en landskamp i kvindehåndbold bliver spillet på Mors.

Mors-virksomheden KPK Døre og Vinduer blev sponsor for det danske kvindelandshold i håndbold i 2015, og lige siden har virksomheden forsøgt at få en landskamp til øen. Det er nu lykkedes, fortæller KPK i en pressemeddelelse.

- Vi har i lang tid været i dialog med DHF om en eventuel landskamp på Mors, og derfor er vi også glade for og stolte over, at det nu er lykkedes, og at vi fra lægterne i arenaen i Nykøbing Mors kan se kvindelandsholdet løbe på banen med vores logo på tøjet, fortæller KPK Døre og Vinduers direktør, Jørn Korsgaard Sørensen.

KPK Døre og Vinduer, som netop har forlænget sponsoraftalen med DHF med yderligere to år, har inviteret alle medarbejdere med påhæng til kampen og forventer at stille med intet færre end 500 tilskuere. Derudover får vinduesproducenten desuden hele landsholdet på besøg torsdag 26. marts, hvor håndbolddamerne blandt andet får en rundvisning i produktionen:

Det er Morsø Kommune og Sparekassen Thy Arena Mors, som i samarbejde stiller arenaen til rådighed, og her glæder blandt andre kommunens borgmester sig over den kommende håndboldfest i byen:

- Vi har ikke haft en landskamp i Nykøbing Mors siden 1983, og derfor glæder det os også meget. Det giver nemlig ikke alene positiv omtale af kommunen, men er også med til at skabe noget fællesskab på øen. Mors er generelt en håndbold-ø med stor interesse for sporten, og derfor forventer vi også en fyldt hal den 29. marts, fortæller borgmester Hans Ejner Bertelsen.