Kvindelandsholdets sponsor på Mors tager to år mere

MORS:Den nordjyske vinduesproducent KPK Døre og Vinduer og Dansk Håndbold Forbund har netop underskrevet en ny toårig sponsoraftale. Når kvindelandsholdet i de kommende uger skal dyste i VM i kvindehåndbold bliver det således ikke sidste gang, de løber på banen med KPK’s logo på tøjet. Aftalen er nemlig forlænget frem til 2024, hvor herrelandsholdet som noget helt nyt også indgår.

Fra torsdag 2. december til og med søndag 19. december kan danskerne følge den 25. udgave af VM i kvindehåndbold, som bliver afholdt i Spanien. Ligesom i de seneste seks år spiller de danske håndbolddamer med KPK Døre og Vinduers logo på tøjet. Med den ny sponsoraftale vil damerne fortsat løbe på banen med KPK’s logo på tøjet i 2022 og 2023. Derudover indebærer partneraftalen som noget nyt, at KPK fremover også kan invitere samarbejdspartnere til herrernes kampe, hvor virksomhedens logo nu også vil være at finde på gulvbanderne.

KPK KPK Døre og Vinduer blev grundlagt i 1976 og har 253 medarbejdere. Siden 2007 har KPK været en del af det børsnoterede Inwido, der i 2020 omsatte for 6,7 milliarder SEK. Inwido beskæftiger ca. 4300 medarbejdere og har virksomheder i 11 lande. VIS MERE

- Vores sponsorat har uden tvivl øget kendskabsgraden til vores brand. Og dét kombineret med blandt andet et stort engagement fra både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere betyder, at vi endnu en gang forlænger det gode samarbejde, og nu også med herrelandsholdet som en del af aftalen, udtaler salgschef hos KPK Døre og Vinduer, Peter Bechmann, i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

- Med den nye aftale kan vi således invitere kunder ikke alene til damernes kampe, men også til herrernes. På den måde kan vi tilbyde endnu mere til vores samarbejdspartnere og komme endnu bredere ud til befolkningen, mens sponsoraftalen samtidig giver os flere geografiske muligheder og generelt mere fleksibilitet. Vi glæder os dermed til at kunne dele flere gode nu både herre- og damehåndboldminder med kolleger og samarbejdspartnere de næste to år, hvor Danmark blandt andet skal være vært for VM i kvindehåndbold i 2023.

Hos DHF ser man frem til fortsat at have KPK med sig på sidelinjen, lyder det fra forbundets direktør, Henrik M. Jacobsen:

- Vi har de seneste år haft et rigtigt godt samarbejde med KPK, og derfor er vi også glade for, at de fortsætter som sponsor i de kommende to år. Vi har siden 2015 oplevet en helt enorm opbakning fra både KPK’s medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, og dem håber vi selvfølgelig på at se på lægterne igen i de kommende år.