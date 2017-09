Kvinder sloges om en mand

NYKØBING: En mand var stridens kerne, da to kvinder i marts kom op at toppes udenfor værtshuset Bodegaen i Havnegade. Den strid koster en 32-årig kvinde fra Mors 30 dages betinget fængsel. Retten i Holstebro valgte at straffe hende for at slå en jævnaldrende kvinde, som hun kendte i forvejen.

- De to havde forinden mødt hinanden på værtshuset, hvor det kom til verbale uoverensstemmelser. Det var jalousi omkring en mand, som de begge havde kendt og været partner med, siger Søren Kløvborg Laustsen, anklager ved Midt - og Vestjyllands Politi.

- Forurettede kaldte dømte for en luder, og derfra udviklede det sig, forklarer han.

Udover den betingede fængselsstraf med et års tilsyn af Kriminalforsorgen skal dømte gå i misbrugsbehandling, hvis det skønnes nødvendigt. Derudover skal den 32-årige kvinde betale 2730 kr. i erstatning til forurettede.

Den 32-årige kvinde, der ikke er tidligere straffet, modtog dommen.