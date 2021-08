Kvinder sloges på festival

OUTRUP:Ligestillingen breder sig. Lørdag oplevede Morsø Festival på Outrup Stadion et kvindeslagsmål.

- Det har vi aldrig prøvet før. To kvinder røg i totterne på hinanden. Det varede nok kun halvandet minut, før de blev skilt ad. De fik lidt næseblod, som vores førstehjælp kunne klare, siger festivalformand Nina Andersen med et smil.

Mændenes gebet

Slagsmål plejer at være mændenes gebet, og de holdt sig da heller ikke tilbage i år til den hidtil mest velbesøgte udgave af festivalen. Det meste foregik op til og efter, at festivalen sluttede klokken et natten til søndag. Tre unge mænd på 20, 21 og 22 plus en 50-årig, alle fra Mors, og en mandlig sallingbo på 22 fik udstedt bøder for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser Thisted Politi. En 20-årig og en 24-årig, der gik og sparkede til skraldespande, fik også bøder for ikke at ville forlade festivalen.

Tidligere på aftenen, lidt før klokken 23, gik en 35-årig mand fra Mors bersærk, fordi han var overbevist om, at nogen havde hældt noget i hans drink. Det kunne politipatruljen ikke påvise, men fik manden sendt med ambulance til sygehuset.

Da politiet ville forlade stedet ved totiden, måtte bødeblokken frem en sidste gang. Navnet, der blev skrev et, tilhørte en 22-årig mand fra Mors, som havde råbt: "Der kører også nogle svin" efter politibilen.

Forskudt fra Kulturmødet

Men ellers foregik festivalen roligt taget i betragtning, at 2500 gæster havde en lang dag og aften foran scenerne og fadølshanerne.

- Vi er ovenud tilfredse. Næste års festival vil finde sted lørdag 20. august 2022. Kulturmødet, som vi konkurrerede med om frivillige, starter først 25. august, siger Nina Andersen.