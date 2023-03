Kvindernes Kampdag på Mors: - Ingen revolution er aflyst på grund af snevejr

NYKØBING:Et snedækket landskab sætter ikke en stopper for Kvindernes Internationale Kampdag.

Det fastslår Pia Thorsen fra Enhedslisten Mors, der sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation Nordjylland markerer kampdagen på Kirketorvet i Nykøbing.

- Vi håber på stille vejr og solskin, men det kan selvfølgelig drille lidt, hvis man er bange for glat føre. Men vi regner da med, at der kommer lige så mange som sidste år. Og måske endda flere, fortæller Pia Thorsen og tilføjer:

- Ingen revolution er aflyst på grund af snevejr.

Sidste år var første gang man afholdt arrangementet, og der var 60 mødt op for at støtte kvindekampen. I år vil der være taler fra adskillige kvinder i alle aldre, og endda en kvindelig ukrainsk taler. Der vil også blive serveret kaffe, hvor alle penge går til Holstebro krisecenter.

Ifølge Pia Thorsen er det altså ikke kun kvinder, der er inviteret.

- Det er jo alle, der støtter sagen og som kan se vigtigheden af, at alle mennesker har lige rettigheder og lige muligheder. Derfor kan alle komme for at støtte op om kvindekampen, understreger hun.