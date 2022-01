Labre larver: Glyngøre-virksomhed lufter ud på ormefarmen

GLYNGØRE:Når Enorm BioFactory i 2023 sætter Danmarks første storskala insektproduktion i gang, bliver det med hjælp fra ventilations- og produktionsudstyr fra Skov A/S i Glyngøre.

Det skriver Skov i en pressemeddelelse.

- Vi har siden 2020 haft et partnerskab med Enorm, hvor vi har udviklet ventilations- og produktionsudstyr til deres pilotanlæg. Vi har nu den nødvendige viden og kompetence til at implementere disse løsninger i storskala-anlæg, fortæller Leo Østergaard, administrerende direktør i Skov.

Et kendetegn ved insektproduktion er, at larverne omdanner biomasse-restprodukter til protein på en yderst effektiv måde.

Det er en produktionsform, hvor luftkvaliteten hurtig forringes, og hvor der genereres megen fugt og varme.

Produktionen kræver derfor et effektivt ventilationsanlæg med et højt og ensartet luftskifte, der sikrer gode produktionsforhold i hele stalden.

De planlagte produktionsfaciliteter dækker et areal på 24.000 m2 og Enorm forventer at kunne levere 36.000 tons larver om året.

Anlæggets grønne profil optimeres via luftrensning og varmegenvinding, der giver en minimal påvirkning af miljøet og optimal udnyttelse af ressourcerne.

- Vi har brugt vores eksisterende pilotanlæg som proof of concept til at opnå den viden, der er nødvendig for at producere i fuld skala. Vores partnerskab med Skov har været en forudsætning for, at vi nu kan etablere Danmarks første storskala insektproduktion, fortæller Carsten L. Pedersen, administrerende direktør for Enorm Biofactory.

Alternativ proteinkilde

Produktion af insekter til dyrefoder er en alternativ proteinkilde i den grønne omstilling af dansk landbrug; men også en produktionsform med globalt potentiale.

- Vi forventer, at vores kost- og energieffektive løsninger kommer til at bidrage til den globale udbredelse af insektproduktion, siger Søren Smedegaard, direktør for forretningsudvikling hos Skov.

Skov er allerede i dialog med interessante internationale kunder og forventer, at flere projekter bliver realiseret i de kommende år.

- På linje med grise, fjerkræ og kvæg arbejder vi på at gøre insekter til et nyt globalt forretningsområde for Skov, og med projektet til Enorm er vi kommet godt fra start, konkluderer Søren Smedegaard.