Lade fyldt med tørt træ udbrændt på Mors - nu har brandfolk sikret stuehuset

Opdateret kl. 21.05

ØRDING:En lade fyldt med tørt træ til fire års varmeforbrug brød fredag aften i brand på en nedlagt ejendom på Asselsvej nord for Ørding på Sydmors.

Laden er udbrændt, men det er lykkedes 15-20 brandfolk fra Nykøbing Mors og Durup at redde ejendommens stuehus, der ligger blot et par meter fra den brændende lade.

Det oplyser indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolk fra Nykøbing og Durup har reddet stuehuset på ejendommen og begrænset flammernes bytte til kun at omfatte laden. Foto: Bo Lehm

Familien på ejendommen sad fredag aften efter aftensmaden og så tv, da strømmen på ejendommen gik. På den måde opdagede de, at der var brudt ild ud i den nærliggende lade.

Kl. 18.26 gik alarmen hos beredskabet, og laden var allerede overtændt, da de nåede frem.

Nicolai Kanstrup oplyser, at tre tankvogne forsyner brandfolkene med vand til at bekæmpe flammerne. Ifølge indsatslederen venter der en timelang indsats på ejendommen, før brandfolkene kan returnere til stationerne.

- Nu har vi sikret stuehuset. Samtidig er der ved at blive sørget for, at familien på ejendommen får strømmen tilbage, så de også kan få noget varme i stuehuset. Tilbage står at finde ud af helt præcist, hvordan vi håndtere den store brændestabel, der stadig brænder. Vi skal have fundet ud af, hvor meget vi skal have slukket, og hvor meget vi kan lade brænder, siger indsatslederen.

Den præcise brandårsag er endnu uafklaret.