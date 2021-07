Læste du om Ferrari-Lasse med den ukendte nummerplade? Nu skal parkeringsfirma betale ham for spild af tid

Lasse Markmøller er indehaver af Pava Bilsyn Nykøbing Mors. Gennem sit firma har han leaset den Ferrari, der spøgefuldt kom til at bære nummerpladen ”UKENDT” - en joke, der skulle vise sig at blive yderst besværlig i de kommende måneder. Lasse Markmøller anslår, at han har modtaget over 100 breve fra City Parkeringsservice i løbet af sagen, heriblandt parkeringsafgifter, rykkere og inkassoskrivelser.