LAG Thy-Mors uddeler 2,5 millioner kroner i støtte

THY-MORS:Ni ansøgere er blevet indstillet til støtte af LAG Thy-Mors for i alt 2,5 millioner kroner.

Det skete på LAG Thy-Mors’ seneste virtuelle bestyrelsesmøde den 4. marts 2021, oplyser LAG Thy-Mors i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at der i alt var kommet 17 ansøgninger, og at de 17 ansøgere havde søgt om i alt 6,2 mio. kr. For hele 2021 kan der indstilles for cirka 3,8 mio. kr

- På grund af de begrænsede midler var det ikke alle, der kunne indstilles til det fulde ansøgte beløb, lyder det i pressemeddelelsen.

De ni modtagere af støtte Vorupør Badehotel, Surfkollektiv ApS, Vorupør, 7700 Thisted. Vorupør Badehotel skal skabe et rum for oplevelser, fællesskab og nye bekendtskaber. Badehotellet skal være indbegrebet af god service og fantastisk mad lavet på friske og lokale råvarer. Det gennemgående fokus er kvalitet fremfor kvantitet, personligt nærvær og fællesskab. Gæsterne skal have en oplevelse ud over det sædvanlige. Indstilling kr. 366.387.- Nye maritime oplevelser i Klitmøller, Westwind Klitmøller ApS, 7700 Thisted. Der skal skabes to nye maritime oplevelsesprodukter for voksne og børnefamilier, som ferierer på Vestkysten (i Thy). Der skal tilbydes kortere fisketure og historiske oplevelsesture i båd. Indstilling kr. 175.000.- Djernis MX Indoor, Djernis MX, 7900 Nykøbing Mors. Der skal etableres en 6.000 m2 indendørs motocross hal, den skal indeholde faciliteter, der gør det muligt, at kører motocross på alle niveauer, derudover skal der være en BMX og MTB bane og en skaterbane. Der skal også etableres en butik, et værksted og et mindre antal værelser. Indstilling kr. 600.000.- Danish Recycling ApS - sortering og genanvendelse af industriaffald, Danish Recycling ApS, 7700 Thisted. Etablering af en ny virksomhed, der ikke kun skal sortere industriaffald i segmenter til genanvendelse, men også være med til at forbedre bestående og udvikle nye genanvendelsesmuligheder. Indstilling kr. 600.000.- fra den GRØNNE pulje Grønne oplevelser for hele familien, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup. Med udgangspunkt i eksisterende udearealer og andre faciliteter skal der laves en oplevelsesaktivitet alle kan deltage i. En levende oplevelsesaktivitet hvor de besøgende lærer om bæredygtig energi, miljørigtigt indkøb og adfærd. Der skal formidles viden om den grønne omstilling og gives inspiration til selv at gøre noget derhjemme. Indstilling kr. 140.000.- Luksushotelværelser med udsigt over Limfjorden, Sallingsund Færgekro, 7900 Nykøbing. Der skal skabes 4 luksus og unikke værelser med udsigt over Limfjorden. Værelserne er allerede etableret, men skal renoveres og fornyes, så de lever op til moderne og tidssvarende standard og skal kunne opfylde målgruppens høje forventninger. Værelserne skal indrettes med bæredygtige og miljøvenlige materialer og møbler som vil holde ind i fremtiden. Indstilling kr. 160.000.- Jordemoderklinik på Mors, Jordemoder Anne Riis, 7980 Vils. Indretning af større lokaler til den private jordemoderklinik. I dag tilbydes konsultation, gravidyoga, akupunktur, fødselsforberedelse, massage til efterfødselssamtale. I de større lokaler vil der endvidere kunne afvikles workshops, graviditets- og efterfødselstræning samt foredrag til gavn og glæde for kommende og nybagte forældre fra Mors, Thy og Salling. Indstilling kr. 250.000.- Stjernekokke lyser over Thy og Mors, Regional Madkultur Thy-Mors, 7700 Thisted. Professionelle stjernekokke skal besøge udvalgte lokale fødevareproducenter og med deres produkter og andre lokale råvarer, inspirere vores lokale kokke og gastronomiinteresserede. Der skal afholdes en masterclass og et gastro-kursus. De opskrifter, der bliver udviklet og brugt undervejs vil løbende formidles på et nyt website med fokus på de lokale råvarer og den lokale madkultur. Indstilling kr. 117.400.- Opskalering af Thykassen, Thykassen, 7700 Thisted. Thykassen er lokal forankrede råvarekasser, der leverer sprøjtefrie grøntsagskasser fra lokale producenter i Thy og Mors til lokale husstande på månedsabonnement. Thykassen ønsker at udvide forretningen og der indstilles midler til forøgelse af lagerkapaciteten for råvarer og opgradering af hjemmesiden og markedsføring. Indstilling kr. 101.650.-

LAG Thy-Mors oplyser, at alle projekter bliver vurderet med et scoringssystem, som LAG er forpligtiget til at benytte. Der er otte kriterier, der indgår i vurderingen.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at de otte kriterier skal sikre, at selvom projekterne er vidt forskellige og svært sammenlignelige, så bliver de vurderet på samme grundlag. Det vigtigste kriterie for erhvervsprojekter er ”nye og bevarede arbejdspladser”.

De indstillede projekter understøtter også et eller flere mål i LAG Thy-Mors’ udviklingsstrategi for LAG-midlerne, oplyses der i pressemeddelelsen, hvori det også fremgår, at bestyrelsen for LAG Thy-Mors udtrykker stor tilfredshed med de indkomne ansøgninger og kvaliteten af projekterne.

Til næste runde i LAG-ordningen, der har ansøgningsfrist 18. august 2021, er der knap 1,3 mio. kr. inklusiv tilbageløbsmidler.

- Bestyrelsen for LAG Thy-Mors ser frem til mange ansøgninger på nye spændende projekter i Thy og på Mors, lyder det i pressemeddelelsen.