Lamaflok på Mors har mistet sin han: Bent døde af alder

SUNDBY MORS: Hver dag gennem rigtig mange år har lamaen Bent og de andre lamaer i folden ud til Vilsundvej ved Sundby Mors fulgt trafikken passere forbi på Rute 26. Og rigtig mange bilister har vænnet sit til synet af Bent og de andre lamaer i flokken på marken. Men nu er der blevet en lama færre, fortæller Ella Madsen, Sundby, der ejer lamaflokken sammen med sin mand Esben.

Lamaen Bent, som Esben Madsen erhvervede, da den var et år gammel, er død.

- Helt naturligt. Lamaer bliver typisk 18-19 år gamle, så dør de af alderdom, fortæller Ella Madsen, som ikke tøver med at kalde Bent for en del af familien.

Bent var leder af en lamaflok, som nu tæller 13 hopper. En flok, som han passede godt på og ville have helt for sig selv.

- I en lamaflok er der kun plads til en han. Fik en af hopperne et hingsteføl, så måtte det ret hurtigt fjernes fra flokken. Bent ville ikke acceptere det. Så lige nu mangler vi en ny lamahingst, men det bliver svært at finde en, der er ligeså stor og stolt som Bent, fortæller Ella Madsen.

Løsningen er der måske. I flokken af hopper går nogle stykker, som Bent nåede at bedække, inden han døde, og måske bærer en af dem på en ny Bent. Det vil vise sig om et stykke tid, for en lamahoppe er drægtig i et år.

For Ella og Esben Madsen er lamaerne en hobby. En sjov en af slagsen.

- Der er mange, som har spurgt om vi solgte uld fra lamaerne. Hver gang har vi sagt nej, for Bent ville ikke finde sig i, at vi klippede hopperne. Han passede på sin flok og blev rigtig gal, hvis vi prøvede på det, fortæller Ella Madsen.

Sikkert er det, at Bent er savnet, men også at der nu starter et nyt kapitel i historien om lamaflokken i Sundby.