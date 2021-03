Landejendom på Mors brænder - stuehus står ikke til at redde

ØSTER JØLBY: En trelænget ejendom med kombineret bolig og erhverv på Kr. Koldsvej nær Øster Jølby er fredag aften brudt i brand.

Kl. 20.28 blev politi og beredskab alarmeret, og brandfolk fra stationen i Nykøbing rykkede ud til ejendommen.

Her stod det hurtigt klart, at der var behov for en større indsats, for dele af ejendommen var overtændt, da brandfolkene ankom.

- Det var en forbipasserende, der slog alarm. Da vi kom herud, stod der flammer ud af vinduerne, så den har været i gang i et stykke tid, før vi kom, konstaterer Indsatsleder Claus Sejer Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Der blev derfor tilkaldt yderligere et slukningstog fra Nykøbing samt en tankvogn fra Thisted.

Det er en malervirksomhed, der holder til på ejendommen, hvor der ikke var nogen hjemme, da ilden brød ud.

Claus Sejer Pedersen oplyser, at beboelsesdelen i den trelængede ejendom ikke står til at redde.

- Men jeg tror, vi redder lager og værksted, siger indsatslederen.

Han forventer yderligere nogle timers arbejde på stedet, før branden er helt slukket.

Vagtchef Henrik Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der endnu ikke er fundet en årsag til branden.