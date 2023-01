Landmand med i ny tv-serie: Det er da vildt grænseoverskridende

KARBY:- Første gang de ringede, sagde jeg nej. Jeg har ikke en tv-stjerne i maven, så jeg prøvede at henvise til nogle andre. Mikkel ringede vist fem-seks gange for at overbevise mig om, at jeg skulle være med, og så endte det med, at jeg sagde ja.

Det fortæller 44-årige landmand Vibeke Jørgensen, der sammen med sin mand Søren driver et kvæglandbrug ved Karby. Fra mandag 23. januar kan man i en ny, lille tv-serie se, hvordan hun og to andre landmænd forsøger at gøre deres landbrug mere bæredygtigt med forskellige initiativer.

Det er landbrugets videnscenter SEGES Innovation, der har produceret serien, der består af tre afsnit af et kvarters varighed hver.

Mikkel Krogh, kommunikationskonsulent i SEGES Innovation, fortæller om valget af Vibeke Jørgensen som en af de tre medvirkende:

- Hun er superengageret og dynamisk og en god formidler. Hun er også rigtig visionær, og det er selvfølgelig også derfor, vi har spurgt, om hun ikke kunne tænke sig at være med, for hun er virkelig en inspirator, siger han.

Selv tænker Vibeke Jørgensen, at SEGES nok blev opmærksom på hende, fordi Nørgaard Landbrug var et af de første landbrug, der på eget initiativ fik lavet en såkaldt ESG-rapport.

- ESG er en måde at rapportere vores arbejde med bæredygtighed på, hvor vi dokumenterer vores fokus på for eksempel elforbrug, dyrevelfærd, hvordan vi bruger vores gylle og så videre. Man kommer hele vejen rundt, fortæller hun.

Vibeke Jørgensen er faktisk uddannet civilingeniør i Environmental management and planning fra Aalborg Universitet og brænder for at bruge sin uddannelsesmæssige baggrund i sit liv som landmand.

Fokus på bæredygtighed

I tv-serien sætter hver landmand fokus på tre emner, ét i hvert afsnit. Vibeke Jørgensen vil blandt andet fortælle om, hvordan de på bedriften har valgt at slå græsset seks gange om året i stedet for fire, hvilket giver en række fordele. Hun fortæller også om, hvordan hun arbejder med social bæredygtighed ved på eget initiativ at åbne stalddørene til Åben Stald, og hvordan hun arbejder med såkaldt ledelsesmæssig bæredygtighed ved at deltage i forskellige lederudviklingsforløb.

- Målet med tv-serien er at lade de her tre superseje landmand, som man følger fra afsnit til afsnit, være med til at inspirere andre landmænd. Så målgruppen er andre landmænd og deres rådgivere, men også alle mulige andre interesserede, siger Mikkel Krogh og tilføjer:

- Vi har meget bevidst lavet serien, så den ikke er alt for fagfaglig.

Vibeke Jørgensen har set dele af serien og er spændt på at se hele det færdige resultat. Det, hun allerede har set, er hun godt tilfreds med.

- Jeg synes, det er et finurligt, lidt sjovt program med et glimt i øjet. Serien viser, hvordan vi i hver af vores forretninger samlet set gør en indsats. Så det er lidt inspiration til vores kolleger og en fortælling om, at vi faktisk flytter os. Det er jo nogle konkrete emner, som er relevante, at vi tager op, så jeg synes absolut, at der er noget godt i det, siger hun.

Rent personligt har hun lige skullet vænne sig til at stå foran et tv-kamera.

- Det er da helt vildt grænseoverskridende, siger hun og tilføjer:

- Men jeg er rigtig glad for at have været med, og jeg har lært meget af det. Det er ikke helt så farligt, som man går og bilder sig selv ind. Det var faktisk rigtig sjovt at være med til, og det giver rigtig god mening.

Serien vil kunne ses på hjemmesiden www.jagtenpaabaeredygtighed.dk.