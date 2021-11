Landsby får kæmpe beløb til kunst: - Det er helt vildt

VILS:- Jeg havde ikke helt turdet tro på, at det ville lykkes at finde pengene. Så det er helt vildt, at vi får det kæmpe beløb!

Det siger Birgitte Gregersen, der sammen med Mogens Højgaard har været primus motor i arbejdet på at få udsmykket det ny torv foran købmandsbutikken i Vils med et kunstværk, der er skabt lige præcis til det sted og denne landsby.

Helt konkret har den lille arbejdsgruppe under Vils og Omegns Borgerforening fået tilsagn om 794.250 kroner til skulpturen ”Vils en kilde til liv” fra puljen Liv og Land under Boligstyrelsen.

Ideen til skulpturen opstod i forbindelse med byfornyelsen i Vils, hvor der blandt andet blev etableret et nyt torv midt i byen.

Skulpturen, der skal mures op og dekoreres med kakler, skal symbolisere et kildevæld, og når man går ind under buen, vil man finde keramiske billeder, der henviser til betydningsfulde områder i lokalsamfundet. Ifølge beskrivelsen i ansøgningen handler det om at fremme bevidstheden om egen identitet i et lokalsamfund i hastig forandring.

Ude i området skal der opsættes inspirationstavler, der fortæller om lokaliteterne, og der skal udarbejdes en folder, som kan guide interesserede rundt til tavlerne via byens stisystem.

Inde i kuplen skal der laves keramiske billeder med motiver fra området. Arkivfoto: Ida Smith

Det samlede budget for projektet er 861.750 kroner. De resterende 67.500 kroner havde arbejdsgruppen fået tilsagn om fra Morsøfonden, Den velgørende fond Morsø, Landdistriktsrådet (Mors) samt Morsø Kommune, oplyser Mogens Højgaard.

En mindre model af kunstværket blev præsenteret for interesserede borgere ved et lille arrangement på torvet i Vils sidste år, og her var kunstnerparret Christel Bækgaard og Javier Panos også til stede.

Siden har arbejdsgruppen haft travlt med at søge penge hjem, men har fået afslag fra alle de store fonde, de havde søgt.

- Puljen Liv og Land var ved at være vores sidste skud i bøssen, så det er meget glædeligt, siger Birgitte Gregersen og tilføjer:

- Pengene skal være brugt senest 31. juli 2022, så nu må vi trække i arbejdstøjet og i gang.

Planen er at få støbt fundamentet i vinter, så mureren kan gå i gang til foråret.

- Det har været svært at finde en murer, der vil mure de buer, men det er lykkedes. Murerarbejdet er faktisk den dyreste del af projektet, fortæller Birgitte Gregersen.

De to kunstnere, der bor nær Ørslevkloster, har stor erfaring i at inddrage lokalbefolkningen i deres arbejde, og det kommer også til at ske i Vils. Det er planen, at borgerne kan hjælpe med at lave de keramiske elementer til skulpturen ved workshops, som afholdes i Sydmors Skole og Børnehus’ billedkunstlokale.