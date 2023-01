Landsby vil med på fjernvarmen

SUNDBY:- Med de regninger, jeg fik på naturgas, så var det jo et spørgsmål om, om jeg kunne tage på ferie på Mallorca, eller om jeg skulle vælge at have varme hjemme i huset. Så jeg synes, det er ret naturligt, at det er mig selv som borger, der skubber på for at få fjernvarme. Det er mig, der får regningen for gasfyret.

Det siger Laurits Engholm, der bor i Sundby. Han er med i en gruppe af lokale borgere, der presser på for at få landsbyen med på ledningsnettet, hvis det lykkes Sdr. Herreds Kraftvarmeværker at rulle fjernvarme ud til Vils, Erslev og Øster Jølby, som der arbejdes på lige nu.

I de tre sidstnævnte byer er initiativet til projektet kommet fra kraftvarmeværket, men i Sundby er det modsat. Her er det borgerne selv, der har henvendt sig med et ønske om at blive koblet på varmeforsyningen.

- Vi kunne se, at de arbejdede med planer om Vils, Erslev og Øster Jølby, og så tænkte vi, at det nok var nærliggende, at vi kunne komme på det også, siger Laurits Engholm.

I givet fald vil projektet også omfatte borgerne i Solbjerg. På Sdr. Herred Kraftvarmeværkers hjemmeside er projektet nu beskrevet side om side med de øvrige byer. Det fremgår, at man skal have tilsagn fra 206 husstande i de to landsbyer, før projektet kan påbegyndes.

I torsdags blev der holdt informationsmøde i Sundby om projektet, og her mødte op 130 mennesker op for at høre mere om planerne.

- Der var en rigtig god stemning og en god dialog om, hvad det vil sige at få fjernvarme, hvad det koster, og hvornår man kan forvente at få det, fortæller Laurits Engholm og tilføjer:

- Nu håber vi bare, at folk vil sende dette her skema med forhåndsinteresse inden 1. marts. Det er sådan set det, der er allervigtigst, for ellers kommer vi ikke rigtig i gang.

Fristen for at give foreløbigt tilsagn er blevet udskudt til 1. marts også i de øvrige områder, hvor der fortsat ikke har meldt sig tilstrækkeligt med interesserede borgere til at komme op på det nødvendige antal husstande.

- Vi er afhængige af, at de også vil være med i Solbjerg, men vi er allermest afhængige af, at Erslev og Øster Jølby kommer med, for det er der, ledningen kommer fra, fastslår Laurits Engholm.

Han oplyser, at der er omkring 275 husstande i Sundby, hvoraf langt de fleste har naturgas.

- Det kunne være dejligt, hvis vi kom fri af gas. Folk er meget velkomne til at henvende sig til os i styregruppen, hvis de skal have hjælp til at udfylde skemaet, komme på nettet eller bare vide noget mere om det. Vi kommer gerne rundt med papirskemaer, understreger han.

Ud over Laurits Engholm består gruppen af Søren Goul, Torben Hyllested, Carsten Nielsen og Ejvind Engelbrecht.

Poul Kristensen, formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, glæder sig over initiativet fra borgerne i Sundby.

- De kommer med ind nu, fordi de selv har været fremme i skoene og presset på. Den arbejdsgruppe vil virkelig noget, og derfor går det så stærkt i Sundby. Det er simpelthen bare så godt, siger han.

Det er planen, at en del af varmen til Solbjerg og Sundby skal komme fra et stort tørringsanlæg, som virksomheden Grainas er i gang med at få installeret. Grainas ligger i industriområdet mellem Nykøbing Erslev, og det er meningen, at virksomheder i dette område også skal kobles på fjernvarmen sammen med Erslev og Øster Jølby.

- Vi vil desuden selv sætte en elkedel op ude i industriområdet, som vi kan sætte i drift som supplement til varmen fra Grainas, når elprisen er meget lav, siger Poul Kristensen.