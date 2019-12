Vejen er fortsat spærret - og løbsk vindmølle vil måske køre til efter nytår

NYKØBING:Trafikanter omkring Nykøbing må indstille sig på, at omkørslerne ved Vilsundvej, hovedvej 26 på grund af den løbske vindmølle fortsætter til på den anden side af årsskiftet.

- Det bliver i hvert fald ikke i dag, at der sker noget, lyder det kort før middag fra Jens Claumarch, vagtchef hos Midt- og Vestjylland Politi.

Politiet spærrede i nat Næssundvej ved viadukten, hvor vejen krydser hovedvejen, efter at en ældre vindmølle tæt på stedet var begyndt at løbe løbsk.

Det kræver både dagslys og rolige vindforhold, hvis teknikere skal have bremset møllen. Der er udsigt til at vinden løjer lidt af senere på dagen, men først efter mørkets frembrud, og i morgen, på årets sidste dag, lyder vejrudsigten på endnu kraftigere blæst end i dag.

- Vi venter på lidt vindstille, eller at der sker noget med møllen, så vi har en ny situation. Lige nu kan man ikke rigtig gøre så meget, ud over at sikre sig afstand, så der ikke er nogen, der kommer til skade, siger vagtchefen.

Møllen drejede mandag formiddag med 55 omdrejninger pr. minut - lidt hurtigere end de 45 omdrejninger, der normalt er maksimum .

Møllen, af mærket DWP, er fra 1986. Den cirka 30 meter høje mølle står godt 70 meter fra frakørslen fra hovedvej 26 til Næssundvej.

På den anden side af viadukten, tættest på Nykøbing, er til- og frakørslerne åbne som normalt, mens Næssundvej er spærret ud til Harrehøjvej ved Lødderupvej.

Trafikanter, der normalt kører til og fra Nykøbing ad Næssundvej, må altså enten vælge Nørrebro eller ad Sallingsundvej.

Også i januar 2015 løb en vindmølle på samme mark løbsk. Her endte det med, at møllehatten og vingerne blæste af - heldigvis uden at nogen kom til skade.