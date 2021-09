Lars fandt hagl i skindet på Gordon: - Der er en kattehader i området

NYKØBING MORS: Da katten Gordon lørdag aften kom hjem efter en tur i det blå, fik ejer Lars Christensen et chok.

Da han kælede for 6-årige Gordon, gjorde han nemlig en uhyggelig opdagelse.

- Da jeg kælede for den, kunne jeg mærke, at der var et eller andet. Da jeg så fik pelsen til side, sad der et hagl inde i skindet på ham, fortæller han.

Dyreelskeren Lars Christensen havde om eftermiddagen opdaget en våd plet på kattens pels, men havde ikke tænkt mere over det. Gordon gik igen ud på opdagelse, men da den om aftenen kom hjem, var den våde plet der stadig, og katten slikkede sig om pletten.

Lars blev opmærksom på haglet og et længere sår langs huden.

- Jeg ved, hvordan et sår ser ud. Jeg kunne heldigvis se, at den kun sad i huden på ham, siger Lars Christensen.

Han fjernede med det samme haglet med en pincet og rengjorde efterfølgende såret.

- Jeg skulle ikke tage meget fat for at få den fri, men den sad der da, påpeger han og fortæller, at det kun var bagenden af haglet, der stak ud.

- Enten har skytten været elendig, eller så har Gordon drejet sig, lige som personen har trykket af, for der er sådan en stribe langs huden, hvor kuglen har gravet sig ind i skindet, siger han.

Ved siden af haglet havde Gordon et længere sår. Privatfoto

Haglet som Lars Christensen fandt i Gordons skind. Privatfoto

Kattehader i området

Lars Christensen har meldt episoden til politiet, men de kan umiddelbart ikke gøre noget, da han ikke har nogen mistanke om, hvem der har gjort Gordon fortræd.

Gordon strejfer normalt rundt midt inde i byen ved M.C. Holms Gade, gågaden og Østergade i et husområde med haver i midten.

Lars Christensen beskriver ham som en meget kærlig, men sky kat, der ikke vil i nærheden af andre mennesker eller dyr.

- Der er ikke et gram ondskab i kroppen på ham.

Derfor kan Lars Christensen heller ikke forestille sig, hvem der set sig sur på katten.

- Jeg kender ikke de mennesker, der bor omkring min have, så jeg ved ikke, hvem der kan have gjort det.

- Der er en kattehader i området, mener Lars Christensen.

Flere har sagt til Lars Christensen, at han ikke burde lade sin kat gå frit rundt, men det er ikke nogen undskyldning for at skyde en kat, mener Lars.

- Som jeg også har sagt til dem, kunne personen have prøvet at fange ham, fået aflæst hans øremærke og taget en snak med mig i stedet for at skyde ham, siger han.

Lars Christensen er nervøs, hver gang Gordon forlader hjemmet i Nykøbing Mors. Privatfoto

Rad for gentagelse

Siden episoden har Lars Christensen tjekket Gordon, hver gang han er kommet hjem.

- Hver gang han kommer ind, er jeg ræd for, om der er et nyt hagl.

- Jeg er ekstremt nervøs. Men mine katte er vant til at være ude, så hvis jeg begyndte at holde dem inde, ville de jo gå bananas, siger han.

Han har nu tænkt sig at sætte plakater op i naboområdet med billederne af katten i håb om, at nogen ved noget, så Lars Christensen kan få ro i maven

- Hvis vi kan få den person politianmeldt, så vil det være dejligt og hjælpe mange dyr i området, som forvilder sig ind i personens have, eller hvad end der er sket.

Mens oplevelsen har sat sig i Lars, synes Gordon at tage det helt roligt.

Han har ikke beklaget sig og bevæger sig fortsat rundt i området, som om intet var sket.

Gordon har været ved dyrlægen, men heldigvis er han sluppet uden nogle skader. Katten får nu penicillin for at undgå betændelse i såret.

I disse dage giver Lars Christensen også Gordon ekstra meget kærlighed.

- Han bliver kælet for lige så ofte, jeg kan, og jeg tror også, at han har søgt meget kærlighed hos mig. Har har i hvert fald vimset en del rundt om mig, siger han.