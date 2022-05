Lars rettede appel til borgmester i bizar fratrædelsessag: - Jeg fik et simpelt svar

NYKØBING:- Jeg er blevet dømt uden at få lejlighed til at forsvare mig. Det har jeg nu forsøgt at gøre over for borgmester Hans Ejner Bertelsen i to mails. I går fik jeg svar fra ham.

Det siger Lars Larsen. Han har gået og ventet i et par uger. Mandag modtog han følgende mailsvar fra Morsøs borgmester:

"Jeg kvitterer hermed for modtagelse af dine mail af 21. april 2022 og 2. maj 2022 og er fuld orienteret vedr. den indgåede fratrædelsesaftale mellem dig – din faglige organisation og Morsø Kommune og har ikke yderligere kommentarer."

Som tidligere beskrevet i Nordjyske fik den 64-årige ejendomsadministrator Lars Larsen i april en brat afsked med Morsø Kommune. Et par fatale mails, sendt til kolleger i afdelingen for Kommunale Ejendomme og til håndværksmestre, som Lars Larsen havde samarbejdet med og tildelt opgaver, fik hans chefer til at annullere en fratrædelsesaftale og inddrage en opsigelsesløn på 320.000 kroner. Lars Larsen gik også glip af en bonus på 40.000 kr., som han ville have opnået, hvis han som planlagt havde kunnet udskyde sin efterløn nogle måneder.

Grimt nemt

Til svaret fra borgmesteren siger Lars Larsen:

- Jeg synes, det er simpelt. Det er grimt nemt at komme om ved det uden at forholde sig til de argumenter, jeg har fremført i mine mails. Han kunne jo have sendt mig et ordentligt svar i min e-Boks, så det blev holdt fortroligt. I stedet tager han ikke indholdet i mine breve til efterretning overhovedet, siger Lars Larsen.

Nordjyske har forelagt denne reaktion for borgmesteren. Han siger:

- Jeg har ikke flere kommentarer. Jeg har sendt ham det svar, og det er det, jeg synes, jeg kan gøre, siger Hans Ejner Bertelsen.

- Jeg har aldrig været bleg for at give en undskyldning, og det gør jeg gerne i denne situation, hvis det er det, der skal til, siger Lars Larsen Arkivfoto: Bo Lehm

Lars Larsen erkender, at han gik over stregen ved at rette kritik mod sin nærmeste leder i den mail, der gik ud til håndværksmestrene.

- Men jeg har aldrig været bleg for at give en undskyldning, og det gør jeg gerne i denne situation, hvis det er det, der skal til. Blot synes jeg, at chefer længere oppe i systemet skulle have taget hånd om den saglige kritik af den måde, afdelingen kørte på, som jeg havde fremført gennem længere tid. I stedet blev den tiet ihjel, siger Lars Larsen.

Men det springende punkt i forhold til bortvisningen synes dog at være, at Lars med røde bogstaver havde skrevet i sine to mails fra april, at han var blevet fyret. Kommunen havde forinden fået hans underskrift på en frivillig fratrædelse med opsigelsesløn i henhold til funktionærloven plus en ekstra måned.

Reel fyring

- Når hr-chefen skriver i aftalen, at "når opsigelsesperioden er udløbet, er du ikke længere ansat i Morsø Kommune", så er der i min optik tale om en fyreseddel. Jeg havde jo ikke bedt om den, og aftalen var ikke til diskussion. Da jeg så var gået hjem og havde skrevet og sendt de to mails, blev jeg gennem min fagforening orienteret om, at kommunen havde reageret ved at ophæve aftalen og fratage mig pengene, siger Lars Larsen.

Han kontaktede en advokat, Trine Høgedal, Skive, der i et skriftligt svar til ham forholdt sig til, at Lars Larsen selv ikke havde modtaget kvittering fra kommunen for, at arbejdsgiveren anså aftalen for misligholdt. Hun skrev:

”Spørgsmålet er herefter, om de af dig udsendte breve kan anses for illoyal adfærd i en sådan grad, at det berettiger til en bortvisning (det forudsætter jo i øvrigt også, at du rent faktisk får meddelelse herom)”.

Ingen yderligere løn

Men på en indirekte måde fik han kommunens bekræftelse, da lønsedlen for april dukkede op i e-Boksen. Her var der udregnet løn under afvikling af opsparet ferie frem til den nye fratrædelsesdato 1. juli og intet yderligere.

- Jeg tillod mig at minde borgmesteren om, at to kommunale chefer, Alex Bang Henriksen og Peder Hanghøj, i 2019 fik løn i et helt år efter at være fratrådt. Bang Henriksens sag var tilmed oppe i økonomiudvalget. Derfor bad jeg borgmesteren om at sætte min fratrædelse på den politiske dagsorden, men det har han ikke forholdt sig til, siger Lars Larsen.

Lige nu anser han sine handlemuligheder for at være udtømte.

- Jeg må nok erkende, at mine penge er tabt. Heldigvis har min kone et godt job, så vi klarer os. Og jeg bøjer ikke hovedet. Mellem 20 og 30 af øens håndværksmestre har aktivt bakket mig op i min sag, og et par stykker af dem har tilmed tilbudt mig et job. Det går jeg og tygger på i øjeblikket, siger Lars Larsen.