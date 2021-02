Leasing hitter: Krone Kapital har ansat fire nye

NYKØBING:2020 har ikke været noget kriseår for leasingfirmaet Krone Kapital, der har ansat fire nye medarbejdere - og forventer at få brug for yderligere et par stykker i løbet af 2021.

Det er de gode tider for byggebranchen, som smitter af på Krone Kapital.

- Vi har simpelthen fået mere at lave. Mange af kunderne er små og mellemstore virksomheder, og særligt håndværksmestre. De har haft rigeligt at se til her under coronaen. Og samtidig har vi også fået mange nye kunder, fortæller Krone Kapitals direktør, Peter Christensen.

Krone Kapital ejes af Sparekassen Thy og Sparekassen Kronjylland. Firmaets primære forretningsområde er leasing af personbiler, varebiler, lastbiler og busser.

De fire nye medarbejdere er en regnskabschef, en kundechef, en kreditassistent og en kontorassistent. De er tiltrådt 1. januar eller 1. februar.

Den nye kundechef får Sjælland som sit ansvarsområde. Her har Krone Kapital allerede en del kunder i kraft af, at Sparekassen Kronjylland har en række filialer på Sjælland, fortæller Peter Christensen.

Med de fire nye har Krone Kapital 40 medarbejdere.

Firmaet flyttede i juni 2020 fra Grønnegade til nye og større lokaler i det tidligere posthus på Jernbanevej i Nykøbing.