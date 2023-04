Legen bliver bedre på den gamle byskole

MORS:- Vores årlige pulje til legepladser går i år fuldt og helt til M. C. Holms Skole. Sidste år spredte vi pengene bredt ud til vedligeholdelse og renoveringer af legepladser på samtlige skoler og daginstitutioner, men denne gang vil vi i stedet holde, hvad vi lovede, da der blev bygget nyt på den gamle byskole: At sørge for et tidssvarende udendørs legeareal.

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune. Dermed sker der atter en fornyelse for den ældste fungerende skolebygning på Mors, skænket til Nykøbing i 1893 af skibsreder Mads Christian Holm. Siden skolereformen på Mors trådte i kraft i 2015, har M. C. Holms Skole haft de mindste folkeskoleelever i Nykøbing og omegn, 0.-3. klasse, som målgruppe, og de har tilmed kunnet benytte skolens børnehus med sfo.

Skolen, der klemmer sig ind mellem Grønnegade, Skolegade og Nykøbing Hallen, har i de mellemliggende år haltet lidt efter, hvad det bygningsmæssige angår. Midlertidige barakker har måttet klare pladsproblemerne, men de er for længst væk sammen med Limfjordsteatrets nu nedrevne gamle bygning. I stedet er der bygget nyt, og nu skal der skabes liv mellem husene.

M.C. Holms Skoles udeareal får et tiltrængt løft. Arkivfoto: Bo Lehm

- Nu er selve bygningsmassen på plads for både skoledelen og børnehuset. Derfor løfter vi udearealerne med en forbedring, som der i den grad er behov for, siger Meiner Nørgaard.

Forbedringen indgår i en samlet plan de kommunale legepladser, som politikerne godkendte i august 2021, hvorefter der i budget 2022 blev afsat en pulje for de næste fem år frem. For 2023 er der 750.000 kroner til at gøre godt med.

De kommunale afdelinger Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme har med udgangspunkt i den overordnede plan samt investeringerne gennemført en fornyet behovsanalyse for at kortlægge investeringsbehovet. Den har godtgjort, at M. C. Holms Skole og Børnehus har færrest legeredskaber og øvrige aktiviteter blandt alle legepladserne. Samtidig bliver M. C. Holms udeareal flittigt brugt også uden for skolens åbningstid.

En rapport fra landskabsarkitekterne Gustin Landskab foreslår, at M. C. Holms Skole og Børnehus får tilført en grøn fordybelsesoase bagest på legearealet, opdelt af bærbuske og andre spiselige planter. Den eksisterende grønne bakke samme sted bør suppleres af mere kuperet terræn med tunneller, legehuse med mere, så det bliver til et område for bevægelse, sanser og socialt samvær. Den store asfaltbelagte skolegård kan mønstres med termoplast og felter til tal- og bogstavlege samtidig med, at spejle og prismer kan give lyseffekter.

Indhegning af eksisterende multibaner, borde/bænkemiljøer til undervisning, renovering af Skomagerhusets udeareal, faciliteter til sanseleg og regnvandsopsamling til brug i undervisning er andre ideer fra Gustin Landskab.