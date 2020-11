Legesyg delfin er stadig et tilløbsstykke

SUNDBY:Der er stadig chance for at spotte en delfin i farvandet mellem Thy og Mors. Senest blev et eksemplar af det flotte havpattedyr set i lørdags, hvor Benny Skov fra Durup tog nogle fotos, som han har sendt til NORDJYSKE.

Hans billeder af den legesyge delfin er taget oppe fra Vilsundbroen. Siden 20. september er der også adskillige gange set delfin inde i selve Sundby Mors Havn, hvor dykkere og kajakroere har fået sig en uforglemmelig oplevelse, når dyret har boltret sig i vandet lige omkring dem.

Privatfoto

Jens Christian Hedegaard, indehaver af Øster Vildsund Gl. Færgekro, er en af dem, der både har haft fornøjelse af at se delfin i fjorden og også har kunnet glæde sig over den øgede aktivitet på havnen.

- Vi har set delfin meget hernede. Inden for den sidste måned har den været her meget, og så har den været væk og er kommet igen, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at der er to. Den ene hopper og danser, og så er den væk. Så kommer der en anden, som er mere stille og rolig. Og hele sidste uge var der igen en, der hoppede og dansede. Det er meget spændende.

Kroejeren fortæller, at der er folk på havnen hele tiden for at spejde efter dyrene.

- For tre uger siden tog jeg selv ud med vandcykel, og så kom den, siger han.

Havnen har to vandcykler, man kan leje, hvis man henvender sig på kroen, og der er også kajakker.

Søndag var der også folk forbi den lille havn på Nordvestmors for at spejde efter delfin.

- De så den så ikke, men vi fik da solgt noget mad til dem, siger Jens Christian Hedegaard.