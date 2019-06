35-årig nægter sig skyldig i voldtægt af 9-årig: - Der skete ikke noget seksuelt

HOLSTEBRO/LEGIND: En nu 35-årig mand nægtede sig ved retten i Holstebro skyldig i bortførelse og voldtægt af en dengang ni-årig pige fra Vinderup 13. juni sidste år mellem kl. 18.30 til 20.30.

Det oplyste forsvarsadvokat Jesper Gad ved gennemgangen af sagen på første retsdag mandag.

Den spinkle mand, der virkede lidt nervøs på retssagens første dag og var iført jeans og orange T-Shirt, svarede med sikker stemme nej, da anklager Pia Koudahl foreholdt ham anklagerne i anklageskriftet og beviserne i sagen.

Han svarede velvilligt på anklagerens spørgsmål og redegjorde for, hvordan DNA spor, der sandsynligvis tilhører pigen, var havnet på en nakkestøtte i hans bil.

- Jeg ser pigen på vejen og synes, at hun ser lidt ked ud af det. Jeg mener, at hun siger, at hun ikke ved, hvor hun er, forklarede tiltalte og tilføjede, at han tilbød hende et lift til Vinderup, hvilket hun tog imod.

Hun blev sat af nær byens plejehjem, da tiltalte ikke kendte hendes adresse, hvorefter han kørte hjem til sin kone.

Anklager spurgte til, om der skete noget seksuelt i bilen, hvilket tiltalte uden tøven afviste.

Pumpehuset ved Legind Sø er blevet oplyst som gerningssted, men der havde tiltalte ikke været, sagde han i retten. Han havde ganske rigtigt været på Mors, som teleoplysninger påviste, i gerningstidsrummet. Men turen til Mors var udelukkende for at hente et dæk til hans kones punkterede bil, forklarede manden. Det kom også frem, at han kortvarigt for år tilbage har haft bopæl på øen.

Tippede skole

Manden oplyste i retten, at han tidligere er dømt for voldtægt af et barn, men ikke længere er tiltrukket af børn efter endt behandling. På grund af navneforbud i sagen er det ikke muligt at komme med flere oplysninger om tiltalte.

I sin gennemgang af sagen fortalte Pia Koudahl, at det var et tip til Vinderup Skole, der havde startet sagen. Skolen havde efter tippet kontaktet pigens far, hvorefter politiet blev inddraget 18. juni. Skolen modtog tippet kort efter bortførelsen og voldtægten angiveligt havde fundet sted. En mand ringede til skolen og oplyste, at han havde set den ni-årige pige blive samlet op 13. juni. Politiet undersøgte opkaldet. Det viste sig, at være fra den tiltalte, der havde ringet under falsk navn og oplyst et telefonnummer, der ikke eksisterende.

- Ganske kort derefter begyndte vores interesse at at samle sig om tiltalte, sagde anklager.

Tiltalte forklarede i retten opkaldet til skolen med, at hans telefon måtte være blevet hacket.

Den 35-årige gav også udtryk for, at personer, der ville ham det ondt, kunne have hentet DNA spor fra hans hjem for at sætte ham op i sagen.

Politiets efterforskning viste også, at manden havde vist stor interesse for døgnrapporten og havde søgt på nettet efter voldtægt og Vinderup. Det forklarede manden med, at han havde hørt om en voldtægtssag fra Vinderup og var bange for, at politiet ville fatte interesse for ham på baggrund af den tidligere dom.

27 vidner

Teleoplysninger kommer sammen med biologiske spor til at spille en væsentlig rolle i sagen, lød det fra anklager, der samtidig forsikrede, at samtlige teleoplysninger var blevet dobbelttjekket.

Sagen kommer til at strække sig over i alt ni retsdage, hvor 27 vidner skal afhøres. Blandt dem er retsmedicinere, tiltaltes kone samt pigens familie og venner. I retten i dag fremlægges en videoafhøring af hende.

Det er tidligere kommet frem, at anklager går efter en forvaringsdom eller fængselsstraf til tiltalte, der har siddet varetægtsfængslet siden 23. juni sidste år.

Anklager ønskede ikke på retssagens første dag at komme ind på et krav til straflængde. Det bliver først efter proceduren, lød det.

Der ventes at falde dom i sagen 8. juli.