Jesperhus henter ny direktør i Legoland

LEGIND:Jesperhus Feriepark har fundet sin nye administrerende direktør.

Valget er faldt på Thomas Buch Tøstesen, der kommer fra en stilling som Hotel Director for Legoland Billund Resort, og som tidligere har været Operations Manager for FDM Camping.

Familien Overgaard, der åbnede Jesperhus i 1966, solgte parken til skandinaviske First Camp i starten af året. Men selvom der nu kommer en ny mand for bordenden, så skal gæsterne ikke frygte store omvæltninger:

- Den familiære stemning, der kendetegner oplevelsen ved at være gæst i Jesperhus, skal vi fastholde i fremtiden. Rigtig mange gæster er kommet i Jesperhus gennem mange år, og de vil ikke opleve ændringer. Vores fokus er fortsat et tæt forhold til gæsterne i det daglige via blandt andet de sociale medier, ligesom det høje serviceniveau, Jesperhus er så kendt for, selvfølgelig skal fastholdes og udbygges i fremtiden, siger Thomas Buch Tøstesen, der tiltræder 1. august.

Den nyslåede feriepark-direktør har masser af gode erfaringer på CV'et, som han kan trække på i sin nye rolle:

- Jeg tager erfaringer med mig fra overnatning- og oplevelsesindustrien, som jeg har beskæftiget mig med de seneste mange år. Men jeg tager også en portion ydmyghed med, fordi jeg ved, det er et virkelig veldrevet resort, jeg skal op og stå i spidsen for. Ydmyghed, men også en nysgerrighed på at lære medarbejdere og Jesperhus at kende, siger han.

Hvilke tanker gør du dig om, at du skal tage over efter familien Overgaard?

- Det er nogle kæmpe sko, der skal fyldes ud. Heldigvis har jeg Jesper og Peter (Overgaard, red.) på sidelinjen i et stykke tid, som kan klæde mig godt på og guide mig. Og så har jeg selvfølgelig hele den brede skare af medarbejdere, hvoraf mange har været her i mange år, og jeg er sikker på, de også vil hjælpe mig godt i gang, siger direktøren.

Thomas Buch Tøstesen vil udvikle oplevelserne for de mange børnefamilier, der hvert år besøger Jesperhus Feriepark:

- Jesperhus har et fantastisk kreativt team, som fortsat skal skabe nye figurer, nye aktiviteter i parken og endnu flere oplevelser for børnefamilierne. Det er en vigtig del af hele det fundament, Jesperhus hviler på. Herudover forventer jeg, at Jesperhus bliver endnu mere digital således, at gæsterne også tilbydes underholdning både før og efter, at de har været på besøg. Allerede nu er YouTube-kanalen landets næststørste børnekanal, kun overgået af DR's Ramasjang.

Han glæder sig til at stå i spidsen for de 88 fastansatte og 300 sæsonansatte i Jesperhus.

- Vi har at gøre med en juvel indenfor dansk turisme. Det er en fantastisk arv, vi nu skal i gang med at forvalte, og det kommer til at ske i respekt for den helt specielle ”Jesperhus-ånd”, der findes blandt vores gæster og ikke mindst det fantastiske og dedikerede medarbejdere, som jeg glæder mig til at lære nærmere at kende, siger Thomas Buch Tøstesen.

Mandag var han et smut på Mors for at se sig lidt om i parken, hilse på medarbejderne og se, hvordan forberedelserne frem mod parkens sæsonåbning på lørdag skrider frem.

- Planen er, at jeg skal flytte lidt tættere på, men hvor, det bliver, kan jeg ikke løfte sløret for endnu. Jeg synes, lokalområdet er både attraktivt og spændende, så det er en del af overvejelserne om, at jeg skal til Jesperhus. Der er meget naturskønt, og Mors byder på mange skønne ting, som passer godt til det, jeg gerne vil bruge min fritid på, siger direktøren.

Johan Söör, der er bestyrelsesformand for Jesperhus, glæder sig til at byde den nye administrerende direktør velkommen.

- Thomas (Buch Tøstesen, red.) har vist en stor forståelse for Jesperhus' styrker og stærke fokus på gæsteoplevelsen. Det, kombineret med hans stærke resultater fra Legoland og andre dele af den danske turist- og oplevelsesindustri gør, at jeg er overbevist om, at Thomas er det rigtige valg for Jesperhus og at han, sammen med det øvrige team, vil tage Jesperhus til nye højder, siger Johan Söör.

Jesperhus har op imod en kvart million overnatninger om året.