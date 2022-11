Lejen er fordoblet: Satellit-café i Erslev må lukke

ERSLEV:Café Perlen i Nykøbing har længe været et social samlingssted for især enlige ældre i Morsø Kommune, men da nationale nedlukninger og forsamlingsforbud blev en realitet i foråret 2020, mistede caféen en stor del af opbakningen fra især kommunens ældre i yderområderne.

Løsningen på dette blev at etablere en række lokale satellit-caféer i flere af kommunens mindre lokalsamfund, hvor lokale ældre kunne komme og spise samtidig med, at de plejer det sociale samvær en gang om ugen. Konceptet blev hurtigt en stor succes, hvor de otte satellit-caféer tilsammen har trukket mere end 6500 besøgende hen over 2022. Nu risikerer afdelingen i Erslev dog at måtte lukke. Ikke på grund af manglende opbakning, men på grund af manglende økonomi og kommunale lokaler, fortæller Svend Erik Jørgensen, der er daglig leder af Café Perlen og satellit-caféerne.

Mangel på kommunale lokaler

Modsat satellit-caféerne i de øvrige byer, er der nemlig småt med kommunale lokaler i Erslev by, fortæller Svend Erik Jørgensen. Caféen har derfor været nødsaget til at leje lokalerne privat i stedet, hvor caféen længe har fået en god pris hos Erslev forsamlingshus. Stigende el- og varmepriser har dog nu tvunget forsamlingshuset til at sætte priserne gevaldigt op, hvilket stiller Café Perlen med et stort dilemma:

- Det er ingen kritik af forsamlingshuset i Erslev, men når prisen stiger fra 300 kr. pr. gang til 700 kr. vil det koste os i omegnen af 3000 kroner om måneder at drive denne Café. Vi har ikke i forvejen den store økonomi, og når vi samtidigt låner lokalerne gratis af kommunen i samtlige andre caféer, kan vi ikke længere retfærdiggøre de store udgifter til Erslev-afdelingen, fortæller Svend Erik Jørgensen.

Afdelingen i Erslev må altså lukke med mindre caféen finder alternativer til forsamlingshuset, hvilket kan blive svært, erkender Svend Erik Jørgensen. Sker det ikke, vil lukningen gå hårdt ud over flere af caféens brugere, der ikke bare lige finder til Nykøbing eller Frøslev, hvor de nærmeste andre caféer er, fortsætter han:

- Mange af vores brugere er godt oppe i årene og ikke så mobile. Beder vi dem om at tage bussen, risikerer vi, at de falder helt fra, og derved mister det sociale og den hjælp, vi yder ude på caféerne, som så mange i dag har stor glæde af.

Stigende behov for væresteder

Økonomien bag både Café Perlen og satellitcaféerne er drevet helt og aldeles af donationer, satspuljemidler og penge fra forskellige fonde. Caféens brugere, hvoraf mange kommer for at få hjælp med økonomisk- eller juridisk rådgivning, har i de fleste tilfælde ikke de store penge. Særlig ikke nu, hvor inflationen rammer de ældre ekstra hårdt, fortæller Svend Erik Jørgensen.

- Vi oplever et stigende behov for caféerne. Både i forhold til den rådgivning vi tilbyder på caféen i Nykøbing, men også for de fællesskaber vi stiller til rådighed i satellit-caféerne. Mange af vores brugere har knap og nap 25 kr. til at betale for deres middag i caféen. Dem spotter vi dog hurtigt, og giver dem maden gratis, da alle skal kunne komme i caféerne uagtet deres økonomiske situation.

Generelt er Svend Erik Jørgensen dog ikke glad for at modtage penge fra de ældre, der alle er hårdt ramte. Han afviser derfor også pure forslaget om at modtage flere penge fra de brugere, der kan og vil betale for satellit-caféen i Erslevs overlevelse. I stedet peger han på donationer fra private og virksomheder som en mulig løsning, hvor Erslev Beboer- & Erhvervsforening allerede har tilbudt at bidrage med 4.000 kr. årligt, hvilket dog ikke helt er nok til at dække de stigende udgifter, fortæller Svend Erik Jørgensen.

- Caféen modtager mange donationer af både private, virksomheder og foreninger, der kan se værdien i det sociale arbejde vi bidrager til. Takket være disse, kan vi ikke bare drive Café Perlen men også de otte satellit-caféer, hvor vi forventer at have tiltrukket mere end 15.000 brugere, når tallene for caféerne gøres op i det nye år.